No hi ha qui pugui amb Toni Bou: 17è títol mundial de trial sota sostre

A la sisena prova del Campionat del Món de sota sostre celebrada al Madrid Arena, el pilot pierenc Toni Bou amb Montesa va sumar el seu 34è títol mundial.

Enguany Bou ha sumat un total de 5 victòries i una segona posició en aquest campionat encadenant així des de el 2007, 17 títols mundials consecutius a la modalitat sota sostre.

En la tarda del dissabte, des de la primera volta, Toni Bou va deixar clar que volia tancar el seu 34è títol abans de concloure la temporada. Es va col·locar ràpidament al capdavant, cometent molt poques fallades i amb només 1 punt de penalització en el seu caseller. Per a la segona passada, Bou va continuar en la mateixa línia, va tornar a quedar primer, i es va assegurar el títol abans fins i tot d’iniciar la final.

Al finalitzar Toni Bou comentava: “Estic supercontent amb la nit d’avui. A Madrid, a casa de Repsol, era important per a nosaltres aconseguir el títol. A més, he guanyat les tres voltes i hem fet una final molt emocionant, on Gabri ha posat les coses molt difícils. Sortir d’aquí amb un doblet per a nosaltres és increïble i aconseguir el títol 34, encara més. Guanyar guanyant és el millor, encara que l’important sempre és aconseguir el títol. Hem començat molt bé la final en la zona 1, però hem tingut un error en la zona 2 i ens ha complicat molt la vida. La zona on es marquen les diferències era la 4, perquè era molt difícil superar aquest obstacle, però estic molt content d’haver-lo aconseguit i haver empatat amb Gabri. Guanyar en l’última zona ha estat una passada.