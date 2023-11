Centenars d’igualadins protesten per la pujada d’impostos, aprovada per Junts i PSC i a l’espera d’al·legacions

Centenars d’igualadins van protestar dimarts al vespre a la plaça de l’Ajuntament davant l’anunciada pujada d’impostos i taxes per part del govern municipal de Junts per Igualada i Junts per Catalunya, que encapçala Marc Castells. És la primera vegada des de 2011 que es produeix una protesta important contra el govern municipal, una situació inèdita i de forta càrrega social, ja que entre els manifestants s’hi podia veure gent de totes les edats.

Crits de “lladres”, altres demanant la dimissió de l’alcalde i tota mena d’improperis es van sentir a la plaça, fins que la Policia Local va cuidar de fer entrar a la gent que volia accedir al ple municipal, a les 8 del vespre, segons la capacitat del Saló de Sessions. Ja es veia venir una nit calenta, en plena Castanyada, i així va ser. L’alcalde, visiblement afectat per la situació, ja va veure de seguida que la cosa es complicaria, quan el debat de l’aprovació de la segona pròrroga del contracte de la recollida d’escombraries amb Fomento de Construcciones y Contratas es va interrompre de manera reiterada pel públic.

Marc Castells, molt afectat per la situació, suspèn una estona el ple davant la cridòria al Saló de Sessions

Castells, a la vuitena advertència, va suspendre el plenari de manera temporal i va sortir del Saló per una petita porta que dona accés al seu despatx, una acció inèdita i que s’ha utilitzat en comptades ocasions al llarg de la democràcia. Tot plegat per evitar, lògicament, algun ensurt, ja que els ànims estaven escalfats.

Al cap d’una llarguíssima estona, el ple es va reprendre, amb més tranquil·litat, allargant-se fins la 1:15 de la matinada i amb el guió previst: l’aprovació de les ordenances fiscals i el pressupost de l’Ajuntament per al 2024, amb un augment de l’IBI del 7% en lloc de l’11% inicialment previst (del 8,5%, segons la CUP) gràcies a l’acord amb PSC Som-hi de Jordi Cuadras, i alguna correcció de la pujada de la taxa d’escombraries en l’apartat de les botigues.

Cuadras anuncia que l’acord amb Castells permetrà una rebaixa de l’IBI de quatre punts, però la CUP diu que és menys

La resta, tot igual: 28% d’augment de la taxa d’escombraries, perquè la llei diu que aquest servei l’hauran de pagar sencer els ciutadans, sense poder estar subvencionat, i l’aplicació del 30%, el màxim permès, en les plusvàlues. També s’ha inclòs a darrera hora un recàrrec del 50% de l’IBI a aquells propietaris que tinguin un pis buit.

ERC ja ha anunciat que al·legarà tota l’aprovació d’impostos i taxes i obligarà a fer un altre debat plenari

En resum, una situació certament molt tensa que vivia Marc Castells per primera vegada en els seus 12 anys d’alcalde i que podria suposar un punt d’inflexió, segons algunes veus interessades. Ja es veurà. El cert és que, en la darrera setmana, s’han produït dues manifestacions -dissabte i dimarts- prou nombroses, i l’assumpte ha despertat l’interès de mitjans de comunicació nacionals, amb un fortíssim pes a les xarxes socials. La imatge de Castells i de Junts ha quedat tocada, i hauran de treballar molt dur per refer-la i guanyar-se altre cop la confiança dels ciutadans.

Al·legacions

També és cert, com repeteix un i altre cop Marc Castells, que la situació a Igualada no és única. Els augments d’impostos seran generalitzats a tot el país, en part perquè els diners que cada any han de repartir Estat i Generalitat als ajuntaments no arriben. Al final, acaben pagant els de sempre: els ciutadans, que, és clar, tenen tot el dret a protestar.

Quan el Butlletí Oficial de la Província i el Taulell d’Edictes municipal publiquin l’acord de dimarts al vespre, els ciutadans tindran 30 dies per a presentar al·legacions abans no entri en vigor l’1 de gener. ERC ja ha anunciat que en presentarà. Alguns ciutadans han preguntat també quin és el procés per fer-ho. Tal com estableix la normativa, aquestes al·legacions s’hauran de respondre i, després, aprovar o desestimar a través del plenari, la qual cosa significa que es pot fàcilment tornar a repetir un nou capítol com el passat dimarts. Això sembla que no s’ha acabat.

