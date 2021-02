L’Anoia té 26 grups escolars confinats, 10 a l’Institut de Montbui

El número de grups escolars a l’Anoia ha tornat a augmentar la darrera setmana, especialment per la delicada situació de l’Institut de Montbui, on hi ha 10 classes i 252 persones, entre alumnes i professors, confinades. Més enllà d’aquest centre, hi ha 16 grups més aïllats a la comarca, dels quals en destaquen tres a l’Institut Escola de Piera, i dos a l’Escola Garcia Lorca de Montbui i a l’Institut Pla de les Moreres de Vilanova.

Més enllà dels 250 aïllats de l’Institut de Montbui, n’hi ha 340 més a la resta de centres escolars amb algun grup confinat. A principis de la setmana passada hi havia 206 alumnes i professors aïllats a les seves cases, així que hi ha hagut un augment de casi 150 persones, 400 si es compten els grups de Montbui.

Al conjunt de Catalunya la situació segueix millorant i per primer cop en força setmanes s’ha baixat dels 1.000 grups confinats i la xifra avui és de 945. A més, hi ha 23.000 persones confinades, que representa al voltant de l’1,5% del total