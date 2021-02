Espai Malla dona 1. 367 euros al Consorci Sociosanitari d’Igualada

Aquest mes de febrer l’associació Espai Malla ha fet donació al Consorci Sociosanitari d’Igualada de la quantitat de 1.367,25€ procedents de les donacions fetes al seu col·lectiu. Es destinaran a l’adquisició de material de protecció, productes de neteja i desinfecció per a personal sanitari i persones amb dependència, així com a l’adaptació d’espais necessaris per poder tractar i aïllar correctament a persones afectades per la COVID-19.

Després de la primera onada de l’epidèmia, Espai Malla es va constituir com associació entorn de l’Ateneu Igualadí, juntament amb TICAnoia, disseny=igualada i Makers Igualada, amb l’objectiu de promoure la participació, la innovació i la inventiva de la ciutadania, així com proporcionar la formació i els medis per utilitzar els recursos de les eines digitals i posar-los al servei de la ciutat.

Des de l’inici del confinament de la Conca d’Òdena, el 17 de març, es va crear un col·lectiu de voluntaris, enginyers, informàtics, estudis de disseny, tallers, empreses i makers disposats a col·laborar plegats de forma altruista amb l’objectiu de proporcionar equips i material de protecció al personal sanitari i assistencial, en un moment d’emergència i desconcert.

Aquest col·lectiu va posar en marxa 102 impressores 3D amb les quals es van fabricar 1.824 viseres de protecció facial, 318 obre-portes per evitar tocar-ne els poms potencialment contaminats, 1.429 tires per a mascaretes per alleugerir-ne la pressió a les orelles, així com diverses peces auxiliars per als equips de respiració. Voluntaris de la Creu Roja van muntar les peces produïdes i empreses de distribució locals van col·laborar en el seu repartiment.

Un grup d’enginyers va fabricar 80 respiradors OxyGEN V5M amb els materials i disponibilitats de la Conca d’Ódena. tot i que per manca d’homologació es van utilitzar per a ús compassiu. Sortosament no es van necessitar a la comarca, no obstant es van enviar a diferents centres que sí que n’estaven necessitats; es van repartir a diverses residències catalanes, a un hospital, a una clínica, a un centre de salut mental; 10 a Saragossa, 6 a Barbastre, 1 a Guadalajara, 5 a Burgos;13 unitats a l’Equador, 19 a Moldàvia, 2 a Veneçuela, Tota la feina va ser possible gràcies a les aportacions que molta gent va fer, conscients de la situació d’urgència. El gabinet d’assessoria Kunectors va divulgar la iniciativa i recaptar les 153 donacions, que van aportar un total 8.125€.

Després de subvencionar el material de protecció i els respiradors, i acabada la urgència, va quedar-ne un excedent de 1.367,25€. Espai Malla, a través de la consultora Kunectors, va demanar, a diverses institucions, propostes de projectes on invertir el romanent de les donacions i va seleccionar entre elles el Consorci Sociosanitari d’Igualada.