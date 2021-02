La botiga de roba de Càritas es renova per obrir-se a tota la ciutadania

La botiga de roba reutilitzada de Càritas, “De mà en mà”, ha tancat temporalment per renovar el seu model i fer un salt endavant cap a la professionalització amb la inserció laboral de persones vulnerables. Al mes de març reobrirà les seves portes amb el nom de “Moda Re” i amb dues novetats destacades: els treballadors ja no seran voluntaris sinó persones amb contracte laboral que estaven en risc d’exclusió, i a més haurà ampliat la seva oferta de productes perquè tota la ciutadania hi pugui trobar una gran varietat de peces de roba sostenible.

El nou projecte estarà gestionat per l’empresa d’inserció social Treball Digne de Càritas diocesana de Vic i el suport de la fundació Formació i treball, vinculada a Càritas Barcelona, ambdues dedicades a formar i inserir laboralment persones en risc d’exclusió. Així doncs, la nova botiga igualadina serà part d’un ambiciós projecte d’economia social i circular i entroncarà amb els valors “Re”: reciclatge, reutilització, i reinserció, donant resposta a la creixent demanda de sostenibilitat al món de la moda per part dels consumidors.

La transformació del model de botiga reflecteix també la voluntat de Càritas d’avançar cap a un model de solidaritat on les persones vulnerables no depenguin de projectes de beneficència sinó que pugui accedir a llocs de treball dignes i generar els seus propis recursos. La nova botiga tindrà, en el moment d’obrir, dues treballadores i l’objectiu és poder ampliar la plantilla a mitjà termini. A més, també es creen llocs de treball a la planta de triatge de l’empresa Formació i Treball, a Sant Esteve Sesrovires.

Més de 6.000 clients en un any

Les xifres de recollida i venda de roba usada el passat 2020 a Igualada han estat molt notables; Càritas ha recollit en un sol any 62.308 quilos de roba usada, dels quals, un cop seleccionada, se n’ha posat a la venda un 20% (gairebé 12 mil quilos). En total han comprat a la botiga “De mà en mà” del carrer Sor Rita Mercader 6.400 clients.

La idea és que aquesta xifra augmenti a la nova botiga “Moda Re” gràcies a la millora de l’oferta de productes tant a nivell qualitatiu –es vendran peces de més qualitat i, en el cas del calçat, totalment noves- com a nivell quantitatiu, ja que hi haurà més varietat de peces i complements per a públics de totes les edats. L’objectiu és que qualsevol persona, sigui quin sigui el seu nivell adquisitiu, pugui acudir a la botiga i trobar-hi el que busca sabent que, comprant, no només dona suport a la moda sostenible sinó que contribueix a un projecte social, ja que els beneficis de la botiga s’invertiran en la creació de llocs de treball dignes.

Totes aquelles persones que vulguin donar roba i aixovar de la llar ho poden seguir fent al contenidor situat al costat de la porta de Càritas com fins ara (carrer de Roca, 3) o bé als contenidors nous que s’instal·laran properament.