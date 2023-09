L’Anoia entre les comarques amb més potencial de recuperació de terres per a conreus

El darrer tastet de dades de BCN Smart Rural, “Tot això pot ser teu: Una mirada a les terres agrícoles recuperables a les comarques barcelonines”, situa en 55.054 hectàrees la superfície de terres que es podria arribar a recuperar per a usos agrícoles, la qual cosa representa el 8,1% de la superfície no urbanitzada de la província, que és de 678.320 hectàrees.

Actualment, el 84,4% d’aquesta àrea potencialment recuperable es cataloga al Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC) com a pastures (30.203 hectàrees) i boscos (16.225 hectàrees), encara que el 1956 eren finques de fruiters, cereals, horta i altres cultius. El 15,6% restant està constituït per terres inscrites com a conreus en desús, abandonats o no registrats, i representen 8.626 hectàrees idònies per a la producció d’aliments.

La pèrdua de terres agrícoles és un fenomen que ve produint-se des de fa dècades. Entre 1956 i 2018, la superfície cultivable a la província de Barcelona es va reduir en 120.500 hectàrees, equivalent a una disminució anual mitjana de 2.000 hectàrees.

Superfície recuperable

Les comarques amb més potencial de recuperació de terres per a conreus són el Bages, amb 7.797 hectàrees; l’Anoia, amb 7.060 hectàrees; i l’Alt Penedès, amb 6.662 hectàrees.

El Parc Rural del Montserrat esdevé el parc agrari amb el major potencial de recuperació de terres, amb 4.951 hectàrees en desús.

La Diputació de Barcelona busca protegir i revitalitzar les zones agrícoles abandonades o en desús, preservant el paisatge rural i l’agrobiodiversitat. La Xarxa de Bancs de Terres de Catalunya és una iniciativa pionera a Europa que la Diputació de Barcelona cofinança des de l’any 2018 en el marc del BCN Smart Rural. Aquesta xarxa té com a objectius recuperar terres de conreu en desús, facilitar el relleu generacional al camp i fomentar l’emprenedoria agrària. Actualment, la xarxa acull 10 bancs de terres distribuïts arreu del país, tot i que la major part de les accions se centren en sis dels parcs agraris existents a les comarques barcelonines: el Parc Rural del Montserrat, el Parc Agrari del Baix Llobregat, l’Espai Agrari de la Baixa Tordera, el Parc Agrari de la Conca d’Òdena, l’Espai Agrari Cinc Sènies-Mata-Valldeix i el Parc Rural del Pre-Pirineu Català.

Aquesta iniciativa també té un impacte molt positiu a escala social i mediambiental, ja que contribueix a reduir el risc d’incendis forestals, preservar el paisatge, revitalitzar el món rural i facilitar el consum de productes de proximitat per combatre el canvi climàtic.