L’Editorial: L’aparador de la ciutat

Avui comença una nova edició -la 70a- de FirAnoia, el certamen multisectorial d’Igualada i comarca. La fira més clàssica de la ciutat arriba en un moment plàcid després de la pandèmia, tot i que l’any passat ja es va començar a notar que les coses, afortunadament, havien canviat. Ara, però, amb una xifra rècord d’expositors i el fet que el Passeig Verdaguer s’ompli gairebé del tot d’ofertes de tot tipus i per a tots els públics és una bona demostració del baròmetre econòmic del nostre territori. No en va, totes les fires, també aquesta, representen l’aparador d’una zona determinada.

Les fires tenen un paper significatiu en l’economia, la indústria i la societat en general. Ofereixen a les empreses l’oportunitat d’exhibir els seus productes i serveis davant d’un públic objectiu, generant interès entre els compradors potencials. A Igualada, un dels períodes de l’any en què més cotxes es venen, és precisament a l’entorn de FirAnoia. Els visitants sovint acudeixen a fires amb la intenció de comprar, cosa que pot augmentar les oportunitats de tancament de vendes per a les empreses que hi participen. Que la xifra d’expositors se superi cada any, és un bon símptoma i molt benvingut.

La nova direcció de Fira d’Igualada vol redefinir i potenciar FirAnoia, donant-li un caire més popular i econòmic, conscient també de la força que representa el networking i la creació de relacions comercials, cosa que pot donar lloc a col·laboracions, aliances estratègiques i oportunitats de creixement. Les fires també poden ser crucials per a la presa de decisions empresarials.

A més, des de sempre FirAnoia ha apostat per fomenta l’intercanvi cultural, reunint persones de diferents països i cultures, amb les ciutats agermanades amb Igualada, i conservant tradicions de molts anys com els hereus i pubilles de l’Anoia. Celebrem que la Fira de Setembre torni, mica en mica, al lloc que es mereix, donant vida i noves oportunitats a la ciutat, als igualadins i als anoiencs.