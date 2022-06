L’Agrupament La Flama celebra 50 anys d’escoltisme a la ciutat

El passat mes de febrer, l’Agrupament Escolta La Flama va anunciar en un comunicat la seva desvinculació amb Fundació Champagnat després d’un llarg procés que va obligar el canvi de nom de l’entitat, fins llavors coneguda com Agrupament escolta Torxa.

Les persones que en formem part, sense renunciar al llegat de 50 anys d’història que els precedeix, continuen la celebració del mig segle d’activitat. El primer acte va ser la Rua de Carnestoltes, on es van encarregar de la carrossa del rei i la reina.

El segon acte, i central, serà el 18 de juny al Museu de la Pell i anirà acompanyat d’una exposició participativa.

El programa d’actes obert a la ciutat consta de diverses activitats. L’exposició, sota el títol 49+1, hi serà durant la setmana de l’11 al 18 de juny i es convida a tota la gent que ha passat per l’agrupament a deixar-hi temporalment aquells records que han marcat el seu pas en la vida escolta.

La primera activitat del dissabte 18 serà a la tarda, quan les branques (grups d’escoltes i monitors) obriran la seva activitat de jocs i gimcanes en tres grups: de 3 a 5 anys (al pati del Museu de la Pell), de 6 a 12 anys (a la plaça Doctor Joan Mercader) i de 13 a 18 anys (a la plaça Catarineu). Posteriorment, a les sis de la tarda, hi haurà un berenar popular que compta amb la col·laboració de Plataforma per la Llengua.

A les set de la tarda, el pati del Museu de la Pell acollirà una taula rodona entre diferents persones que han passat per l’agrupament, per fer balanç de quin impacte té el cau en la vida de la gent.

Al vespre continuaran les activitats al Museu amb un sopar popular organitzat per l’Associació de Famílies d’Escoltes. El menú inclou pica-pica i un plat a triar entre fideuà i arròs, a més de beguda i postres. Els tiquets tenen un preu de 7€ i es podran comprar a la plataforma tiquetsigualada.cat. L’estona de després de sopar l’acompanyarà la música de la Mimi Rose (Míriam Riba), amb el seu estil que barreja el pop i el folk britànic.

Quan acabi el concert, tothom podrà participar d’una estona de danses i cançons. A les dotze de la nit, El pa de cada dia presentarà les seves cançons de hip-hop reivindicatiu, molt influïdes pels anys viscuts al cau. Després del concert, es tancarà la vetllada amb una estona més de música.

A partir de les sis de la tarda, s’obrirà una barra amb preus populars on es podran adquirir gots i samarretes amb la imatge de la celebració, sota l’eslògan “50 anys mantenint viva la flama”. Podeu estar atents a totes les activitats seguint l’usuari @aelaflama_igd a les xarxes socials.

Negociacions amb Maristes Igualada

L’entitat també ha anunciat que, finalment, han tancat les negociacions amb Maristes Igualada i, segons expliquen, “hem acordat renunciar al 60% dels diners que havia acumulat l’Agrupament Escolta Torxa fins a final d’agost de 2021, a més de ja haver renunciat al nom de l’entitat, el logotip i una petita part del material”. Han lamentat la manera com s’ha desenvolupat tot el procés que, asseguren, els ha suposat “un gran desgast”, tot i que també creuen que “és un pas endavant per l’entitat molt necessari”.