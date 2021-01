La UEA demana més ajudes per evitar la destrucció de més llocs de treball

Davant l’anunciament de les mesures prorrogades pel Govern per seguir fent front a la Covid-19 i que tindran una durada fins al diumenge 24 de gener la Unió Empresarial de l’Anoia ha fet públic un comunicat expressant el seu punt de vista a aquest allargament de les restriccions.

Així, la patronal anoienca, després del seguiment i treball d’escolta a les seves empreses associades, manifesta la seva “gran preocupació per l’evolució de la pandèmia i insta a la població a ser molt conseqüent i curosos per tal que segueixin complint les mesures de sanitat”. Tanmateix, com a patronal que representa el món empresarial, la UEA també mostra la seva “preocupació pel fort impacte social, laboral i empresarial que té i tindrà aquesta pandèmia; un teixit empresarial que es troba amb dificultats: empreses i negocis que es plantegen el tancament o una aturada del creixement i d’inversions, uns factors que produiran que es freni encara més l’economia”. A més, avisen, cal tenir en compte amb la taxa d’atur que té la comarca en l’actualitat, on gairebé hi ha 9.000 persones aturades a la comarca.

Davant aquesta situació tan delicada, el teixit empresarial veu amb preocupació com després de 10 mesos de pandèmia, diuen, “encara no hi ha un pla per part del govern per tal de consolidar i ajudar a l’economia per evitar més destrucció de treball i evitar el tancament de més empreses i negocis”. Es queixen que “les ajudes aprovades i elaborades a data d’ara són insuficients i ínfimes i per fer front als propers mesos, cal que les administracions treballin mesures a curt, mig i llarg termini”.

Així doncs, de de la UEA acaben demanant diverses mesures com l’ampliació dels ERTOs i accelerar la gestió administrativa dels expedients, ampliació pel període de carència pel pagament dels ICO o els Fons Europeus es destinin també a petites empreses. Aquestes son algunes de les mesures proposades per la UEA.