Xerrada de La Veu de l’Anoia a 1r d’ESO de l’Escola Pia

Alumnes de 1r d’ESO de l’optativa: Descobrim l’actualitat, de l’Escola Pia d’Igualada.

El dilluns 11 de gener, la directora del diari de la Veu de l’Anoia, Pia Prat Jorba, va venir a fer-nos una xerrada als alumnes de 1r d’ESO de l’optativa de: Descobrim l’actualitat, de l’escola Pia d’Igualada. Teníem la intenció de visitar nosaltres el diari, però a causa de la situació actual, no hi vam poder anar.

Estem fent l’optativa de Descobrim l’actualitat, hem treballat el tema dels diaris, de la notícia, del reportatge, entre d’altres. Per això, ens va explicar com ho fan ells, el primer diari que es va fer de la Veu de l’Anoia , quants treballadors són actualment. També, com es mouen per treure una notícia al diari, què fan, etc. I, com a curiositat, ens va dir que per treure informació del lloc dels fets han de portar un carnet que els identifica com a periodistes.

Al final de la xerrada la directora i nosaltres ens vam fer una foto, li vam agrair tot el que ens va explicar i des d’aquí l’escola li enviem una forta abraçada.