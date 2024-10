La UD San Mauro ja sap què és guanyar a la Lliga Elit

Resultats del Partit

San Mauro, U.D. vs Lloret, C.F. Lliga Elit San Mauro, U.D. 3 – 0 Lloret, C.F.

La UD San Mauro va aconseguir el passat diumenge la seva primera victòria a la Lliga Elit contra el Lloret, per un clar 3-0. Els mauristes jugaven el primer partit a casa en la jornada 2 de la competició, després d’haver empatat contra el Valls en la primera jornada.

Des dels primers minuts i va seguir la mateixa tònica durant molts instants del partit, on els grocs eren dominadors de la possessió de la pilota. La primera part permetre al San Mauro generar moltes ocasions de perill a l’àrea rival, tot i que en alguna transició del rival el Lloret alguna ocasió perillosa. Després d’una pressió molt bona, els mauristes van iniciar una jugada per banda que va acabar amb una rematada de Caballé aturada pel porter rival, però el rebot dins l’àrea va ser aprofitat per Eric Compte, posant l’1-0 just abans d’arribar a la mitja part.

A la segona part, l’equip montbuienc no va baixar la intensitat, i al minut 60, després d’una altra bona pressió, Compte va fer una gran passada per tal que Otger marqués el 2-0. A les acaballes del partit i amb l’ajuda dels jugadors que entraven al des de la banqueta, l’equip seguia amb bona dinàmica i energia.

Després d’un servei de banda, Biel Rodríguez – que havia entrat per substituir Eric Compte – va sentenciar amb un espectacular gol, tancant el marcador amb un 3-0. 3 gols, 3 punts i segon lloc a la classificació per als de Montbui. Els grocs s’enfronten diumenge al Palamós, un dels històrics del futbol català.