Konvent Klub, de Cal Rosal, a laBastida del Rec

El pròxim 5 d’octubre a laBastida podreu gaudir d’un esdeveniment ben especial: Konvent Klub, proposta de música de ball impulsada des del Konvent, l’antic espai industrial de Cal Rosal situat prop de Berga.

Konvent Klub crea experiències musicals immersives per resignificar l’espai de ball com a espai de catarsi col·lectiva inclusiva, amb una línia eclèctica i oberta a la transformació, una celebració de la construcció a partir de les runes, un espai de festa arriscat i sense concessions.

Si voleu venir a ballar i participar de l’experiència, obrirem portes a les 19:30h i entre les 20h i les 00h podreu gaudir de tres propostes diferents. Marta Lofi és una artista multidisciplinària que explora els límits entre l’escultura i la producció tèxtil des d’una òptica escenogràfica. Apassionada per la imatge i l’artesania, el seu treball es desenvolupa en l’àmbit del live visual. L’any 2022 fundà Cortexxx, un espai d’investigació audiovisual que la impulsa a crear instal·lacions immersives on conflueixen l’espai, el so i el vídeo en directe. La seva proposta, marcada per una sensibilitat paisatgística, invita a endinsar-se en experiències sensorials que fusionen el treball manual amb la tecnologia visual i sonora en temps real.

ILDU, l’igualadí Ildefons Alonso Valls, ens presenta el seu projecte musical en solitari. La seva proposta és una amalgama de sons que transita entre paisatges d’ambient agredolç i melancòlic i volades d’IDM còsmiques i alegres. El que realment defineix el seu art, però, és el seu “live” totalment improvisat. ILDU s’endinsa en el món dels sintetitzadors i caixes de ritme, creant paisatges sonors únics a temps real. Cada actuació és un viatge auditiu inèdit que convida a perdre’s en la música, experimentar el plaer sonor i deixar-se dur pel ritme i l’impuls de l’electrònica.

I COPIA, Lisandro Márquez, músic multiinstrumentista i productor musical, és un projecte electrònic que es presenta tant en format live set com en format DJ. En ambdós casos, hi ha una recerca constant per aprofundir en la variació rítmica, acompanyada d’una contínua experimentació en la creació de dispositius digitals que enriqueixen i desenvolupen cada set.

No us perdeu aquesta oportunitat de viure i ballar una nit de música i art experimental en un ambient únic!

A més del servei de bar habitual, també hi haurà disponible oferta de menjar.