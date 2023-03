La Torre de Claramunt ret homenatge a Lluís Maria Xirinacs

El passat diumenge 5 de març, La Torre de Claramunt va retre homenatge a l’infatigable i lluitador en la defensa de la llengua i la llibertat dels països Catalans, Lluís Maria Xirinacs i Damians, que va viure un període de temps a una casa ubicada al carrer Serrallonga de La Torre de Claramunt.

L’acte, que va ser a proposta del regidor Quim Morales, va tenir lloc al carrer Serrallonga, 38, on s’ha instal·lat una placa commemorativa. La coral igualadina Capella de Música de la Tossa va amenitzar l’acte amb l’oferiment d’un repertori de cançons que va començar amb l’havanera “La calma del mar”. En els parlaments van intervenir, l’exregidor Quim Morales, la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, Pere Joan, d’Omnium Anoia, i un representant de la Fundació Randa, l’actual propietari de la casa on va viure Lluís Maria Xirinacs, Josep Maria Roca, i l’alcalde del municipi, Jaume Riba. També van assistir representants de diferents entitats i localitats com és el cas del regidor de Cultura i Relacions Institucionals de l’Ajuntament d’Igualada, Pere Camps.

Lluís Maria Xirinacs va ser sacerdot i polític. Escolapi, fou ordenat sacerdot el 1955. Manifestà aviat el seu desacord amb la jerarquia eclesiàstica i amb la pràctica religiosa tradicional, i assumí gradualment un compromís polític antifranquista, que el portà a la presó (1972 i 1974-75). Dugué a terme diverses accions pacífiques de protesta en demanda d’amnistia i pel restabliment de les llibertats. Obtingueren un gran ressò popular les plantades davant la Presó Model de Barcelona exigint l’alliberament dels presos polítics, les tres vagues de fam (1970-71, 1972 i 1973-74) i l’organització, amb altres, de la Marxa de la Llibertat (1976). Fou candidat al premi Nobel de la pau entre el 1975 i el 1977.