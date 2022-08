La Revetlla de les Places assegura música i festa per a totes les edats

Torna un clàssic: la revetlla de les places. Aquest any, amb sis escenaris: el carrer de Sant Jordi, la plaça de l’Ajuntament, la plaça Pius XII, la zona de Barraques, la plaça de Cal Font i el Parc Central.

La Different Orquestra, al carrer Sant Jordi

A les 11 de la nit, la gresca començarà amb l’acte per als més petits, LA DIFFERENT ORQUESTRA, al Carrer de Sant Jordi.

Always Drinking Marching Band és una companyia formada per músics, actors, tècnics i poetes de bar entre molts altres, que porta recorrent i animant els carrers, places i escenaris de l’estat Espanyol, Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica des del 1997.

“Vam decidir anomenar-nos així per retre honor a l’esperit mediterrani de compartir la vida a l’aire lliure: a les terrasses menjant unes tapes i compartint cerveses amb els amics d’ambdós costats de la barra. D’aquí prové “Always Drinking”.La missió és no deixar indiferent a cap públic, sent la qualitat musical i humorística la nostra gran prioritats tu mateix, i sigues diferent”, ens expliquen. Un dels seus millors espectacles és La Different Orquestra, que podrem veure al carrer Sant Jordi.

L’argument és senzill: la Gran Orchestra Internazionale Cucurella, una orquestra de ball de les de tota la vida, perd tots els seus músics just abans del concert. Com si fossin les rates del Titànic, la majoria de músics i el dos cantants han abandonat el vaixell al darrer moment i a l’hora del bolo només queden el pianista i el trompetista. Què han de fer? Suspendre? Tal com està el pati, no poden abandonar. Hauran de renovar-se o morir.

Seran capaços de trobar una solució amb tan poc temps? El carrer està ple d’artistes anònims que es moren de ganes de sortir a escena, però és prudent deixar pujar als escenaris a gent estrafolària, fora de norma, que et pugui revolucionar el públic? Estaran disposats a acceptar a qualsevol estrany que sigui capaç de cantar, ballar i entretenir la gent encara que sigui diferent?

“La Different Orquestra” és un homenatge a la vida de l’artista, un espectacle de pallassos, un concert en directe amb música d’ara i d’abans, un show amb molt d’humor que demana la interacció del públic, perquè el públic és el que fa diferent l’espectacle. El Show ha de continuar. I si no hi ha artista l’haurem de buscar. Avui pot néixer una nova estrella, i pots ser tu. Perquè “La Different Orquestra” és una proposta única i irrepetible que veu en la diferència la major de les virtuts i riqueses humanes.

La música de Lady Gaga, a la plaça de Cal Font

També a partir de les 11 de la nit podrem assistir, a la plaça de Cal Font, a tot un tribut a l’artista internacional Lady Gaga.

Carolina Serrato, cantant i actriu, ha participat en diferents produccions musicals a Espanya com We Will Rock You (paper protagonista de Scaramouche), Forever King of Pop (paper protagonista de Narradora-Presentadora), Peter Pan o Aladdín. El projecte Gaga Xpression neix el 2011 i un any després, Carolina és reconeguda com a Doble Oficial de Lady Gaga a Espanya, avalada pel club oficial de fans de l’artista al nostre país.

Ha col·laborat en actes oficials com la presentació del perfum de Lady Gaga, a l’esdeveniment privat de Perfumeries Sephora per a directius d’Espanya i França, fent-se passar per l’artista.

Ha actuat en festes juntament amb OBK i Kate Ryan entre d’altres, i ha participat als Gay Pride de Madrid, Mallorca i Frankfurt.

El xou de Gaga Xpression es desenvolupa amb veu en directe i dos ballarins, múltiples canvis de vestuari, vídeos, amb una gran pantalla LED amb què l’artista interactua durant tot el xou.

Rrrrec Festival, a la zona de Barraques

A partir de les 11, a la zona de Barraques, podreu escoltar Adrià Puntí i altres convidats al Rrrrec Festival. Podeu llegir tot el necessari a les pàgines 62 i 63.

Bredda i Ke te kalles, a la plaça Pius XII

La proposta de la Coll@nada per a la revetlla de les places és el concert dels grups Bredda, a les 12 de la nit, i Ke te kalles, a partir de 2/4 de 2. Després, música sense parar fins a les 7 del matí.

El ball de sempre, a la plaça de l’Ajuntament

L’apartat més clàssic de la revetlla serà, com sempre, a la plaça de l’Ajuntament, amb l’actuació d’una orquestra de primera: La Principal de la Bisbal. A partir de les 12 de la nit, prepareu-vos per a un gran espectacle.

La Principal de la Bisbal és una cobla de sardanes fundada el 1888 pels membres de la Cobla Vella de la població de la Bisbal d’Empordà. L’any 1932 va ser escollida la cobla oficial de la Generalitat de Catalunya, títol que li fou restituït el 1978 pel president Josep Tarradellas. L’any 2014 rebé el Premi Nacional de Cultura.

El naixement de La Principal de la Bisbal coincideix amb l’època que la sardana comença a expansionar-se per Catalunya. Feia tot just tretze anys de la mort de Pep Ventura, en feia quatre de l’aparició a Torroella de Montgrí de Els Montgrins, en faltaven dos per la naixença de La Principal de Peralada. La sardana havia començat un procés d’evolució i expansió que li va permetre estendre’s de les terres de Girona a arreu de Catalunya.

Les figures més rellevants de la història de la cobla n’han format part en un moment o altre de la seva trajectòria artística. Cal esmentar els tenores Josep Gispert, Albert Martí, Ramon Rosell, Josep Coll, Ferran Rigau i Ricard Viladesau; els tibles Enric Barnosell, Àngel Pont, Joan Parés i Lluís Pujals; els trompetistes Pere Pruñunosa, Francesc Capellas i Joan Sadurní; els fiscornaires Tomàs Garcia, Lliberat Juanals, Josep Puig “Moreno” i Josep Riumalló; els contrabaixistes Fèlix Horcajo, Emili Saló, Josep Vallespí, etc.

El Parc Central, sencer per al Va Parir Tour

El Parc Central promet ser una gran discoteca a l’aire lliure. A partir de mitjanit i fins les 4 de la matinada, tornen una vegada més a Igualada els de Flaixbac amb el seu Va Parir Tour. Gaudirem d’un festival espectacular per saltar, cantar, suar i cridar al món que estem més vius que mai. Al xou musical del VA PARIR TOUR sonarà la millor música i l’escenari s’omplirà d’efectes visuals. La festa està garantida amb els locutors de FLAIXBAC: Carles Pérez, Mar Arans, Andreu Presas, Marc Frigola i l’humor del Gran Germán.