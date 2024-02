La reaparició de llúdrigues a Jorba reforça l’oposició cap a les línies d’alta tensió que afectarien el riu Anoia

Publicitat

La descoberta de la presència de llúdrigues al naixement del riu Anoia ha consolidat l’oposició de Jorba a les línies d’alta tensió (LAT) del projecte de Matacan Solar tal com les planteja l’empresa Ignis. La troballa de les llúdrigues no només és un testimoni de la vitalitat i la salut del medi ambient local, sinó que també serveix com a clar avís sobre l’amenaça de la iniciativa energètica sobre la vida silvestre.

L’aparició de les llúdrigues, una espècie que havia estat considerada extingida en aquesta àrea, ha estat un recordatori contundent dels valors naturals que Jorba està compromès a protegir. Les imatges diürnes i nocturnes d’aquests animals han captivat l’atenció dels veïns i veïnes i dels defensors del medi ambient, reforçant la seva resolució en la lluita contra la línia del projecte de Matacan Solar que contempla la instal·lació de dues torres d’alta tensió a la vora del riui on també afecta el territori de caça de l’àliga cuabarrada.

L’aparició de les llúdrigues, una espècie que havia estat considerada extingida en aquesta àrea, ha estat un recordatori contundent dels valors naturals que Jorba està compromès a protegir.

L’ajuntament havia proposat a l’empresa un recorregut soterrat per camins públics on no malmetia el territori ja que passava per zones ja antromorfitzades. Enfront de la possibilitat de veure el seu territori afectat per torres d’alta tensió, l’Ajuntament de Jorba ha reiterat la seva oposició a aquest projecte de la manera com s’ha plantejat i ha intensificat els seus esforços per defensar el medi ambient local. Amb la presència de les llúdrigues com a prova tangible del valor ecològic de la zona, l’Ajuntament ha argumentat amb més força la necessitat de preservar aquests hàbitats sensibles i els seus habitants.

La descoberta de les llúdrigues és un recordatori urgent de la importància de prendre mesures per protegir el medi ambient davant dels projectes que poden posar en perill la seva integritat. Amb la seva oposició contundent de la instal·lació d’aquest tipus d’infraestructures, LAT, Jorba reafirma el seu compromís amb la conservació de la natura i la preservació del seu entorn per a les generacions futures.

L’alcaldessa del municipi, Pilar Queralt, ha explicat que “l’Ajuntament de Jorba continua la seva tasca de protegir el seu entorn, i aquesta troballa reforça la seva oposició a les torres d’alta tensió que amenacen la riquesa ambiental del municipi i dels pobles veïns. Volem energies renovables però així no”.

Notícies relacionades:

Compartir