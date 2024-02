CaixaBank a l’Anoia: més de 100 anys de vocació de servei i proximitat al client

Publicitat

CaixaBank disposa l’Anoia d’un total de 11 oficines, que donen servei als més de 41.300 clients que té l’entitat a aquesta comarca, a través de 57 empleats.

L’entitat compta amb una oficina centenària a l’Anoia, l’oficina Store Igualada, que va obrir les seves portes ara ja fa 115 any. Durant aquests més de 100 anys, les oficines de CaixaBank han acompanyat als canvis socioeconòmics del municipi, estimulant l’estalvi i la previsió, i ajudant als seus veïns a posar en marxa els seus projectes professionals i familiars. Les oficines han evolucionat com ho han fet els municipis, el país i la ciutadania, adaptant-se a les necessitats de l’entorn i dels seus clients, amb una màxima clara: visió de permanència i vocació de servei, professionalitat i excel·lència.

CaixaBank ofereix cobertura financera a l’Anoia amb un total d’11 oficines i, en tres d’aquestes localitats, és l’única entitat, complint així amb el compromís de no abandonar municipis en els quals sigui l’únic banc. És la manera d’entendre la inclusió financera per part de l’entitat com una banca pròxima i accessible, mantenint inalterable el seu compromís d’estar a prop dels clients. Els municipis on CaixaBank es l’única entitat, són Odena, Els Hostalets de Pierola i Sant Martí de Tous.

Aquesta àmplia presència a l’Anoia es complementa amb una xarxa de caixers automàtics d’última generació que permeten realitzar la majoria de les operacions més habituals per part dels clients, com retirades d’efectiu, pagament de rebuts o transferències, entre moltes altres funcionalitats. A l’Anoia, CaixaBank disposa de 34 caixers automàtics.

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria González, ha subratllat “el compromís de l’entitat amb Catalunya d’estar a prop de les persones i de les empreses catalanes i donar-los cobertura financera i atendre les seves necessitats, estiguin on estiguin, a través d’un servei excel·lent”. Gonzàlez ha posat en valor “la capil·laritat de l’entitat que li permet oferir servei als clients tant en grans ciutats com en petits municipis gràcies a la seva àmplia xarxa d’oficines”.

“CaixaBank ofereix cobertura financera a l’Anoia amb un total d’11 oficines i, en tres d’aquestes localitats, és l’única entitat.”

Més de cent anys de compromís amb l’Anoia

Fa 100 anys, als rètols de les oficines no hi havia l’estrella de Joan Miró (va caldre esperar el 1982), no hi havia targetes de crèdit, ni caixers automàtics, ni ordinadors, ni molt menys Internet. Des del punt de vista estètic i tecnològic, tenia poc a veure una oficina de llavors amb una actual, però hi ha una cosa que un segle no ha aconseguit canviar: la vocació de servei i la proximitat al client.

Totes aquestes oficines han esdevingut testimonis d’excepció de la transformació política, social i econòmica del país, mantenint-se sempre molt enganxades al territori. Anys en què també el sector financer ha viscut una gran transformació, i ”la Caixa” va passar de caixa d’estalvis banc cotitzat, CaixaBank, sense perdre, això sí, la seva vocació social, cosa que forma part del seu ADN .

Mantenint al llarg del temps els trets diferencials de proximitat, compromís social, capacitat comercial, model de gestió diferencial i l’aposta per un servei de qualitat, CaixaBank ha anat adaptant els serveis i la xarxa d’oficines als nous temps i als requeriments dels clients. El 1962 es va iniciar la informatització de l’entitat i el 1969 es va convertir en el primer banc d’Europa a introduir el teleprocés en temps real a les seves oficines. Les targetes de crèdit van arribar el 1975, els primers caixers automàtics s’implanten el 1979, i el 1996 l’entitat va revolucionar a la banca el model d’atenció al públic, ja que va ser pionera a prescindir a les sucursals dels taulells de vidre i implanta el primer model d’oficina oberta d’atenció personalitzada.

“Centenàries o més joves, CaixaBank compta amb la xarxa més gran de sucursals bancàries del país.”

Les oficines de CaixaBank han continuat evolucionant i incorporant les noves tecnologies alhora que es potencia l’atenció personal a la mida de cada client. Així, el model Store de CaixaBank concep les oficines com a espais oberts, accessibles i transparents, que busquen una millora de l’experiència i més proximitat i protagonisme de l’atenció personalitzada.

A les oficines Store, el client compta amb un gestor personal de referència amb qui pot concertar una cita prèvia en horari d’obertura ininterromput matí i tarda. L’estètica d’aquestes oficines és completament diferent de la convencional, amb espais amplis on s’eliminen les barreres físiques entre clients i empleats.

Així mateix, aquest nou model d’oficina disposa d’una àmplia zona de caixers disponibles les 24 hores. Es tracta de terminals que, a més de permetre extraccions d’efectiu, faciliten tota mena d’operacions. Els caixers tenen tecnologia avançada per facilitar l’experiència d’usuari. Els terminals també inclouen desenvolupaments de programari i característiques de disseny especials per afavorir l’accessibilitat, com ara menús guiats per veu o ajudes en llenguatge de signes.

Centenàries o més joves, CaixaBank compta amb la xarxa més gran de sucursals bancàries del país. Amb unes 4.000 oficines i presència a més de 2.200 municipis, l’entitat té una gran capil·laritat geogràfica que li permet estar sempre a prop de client i mantenir, any rere any, la seva vocació de servei, professionalitat i excel·lència.

Compartir