Jorba estudia els possibles impactes mediambientals de la instal·lació de línies d’alta tensió al municipi

L’Ajuntament de Jorba manté la seva postura ferma contra els projectes d’energies renovables que suposen la instal·lació de línies d’alta tensió al seu territori i el dels municipis veïns. En una nova acció en aquesta línia, l’ajuntament ha encarregat un estudi exhaustiu per avaluar els possibles impactes ambientals del projecte de Matacán Solar al seu pas per Jorba. Els resultats d’aquest estudi, titulat “Valoració dels possibles impactes ambientals del pas del tram de la Línia d’Alta Tensió de Matacán Solar S.L. al seu pas per Jorba,” han estat presentats a la Generalitat de Catalunya.

Les conclusions de l’estudi encarregat per l’ajuntament revelen que els impactes ambientals de la Línia d’Alta Tensió de Matacán Solar haurien estat menystinguts o passats per alt en l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA). Destaquen especialment aquells que afecten la part sud del traçat al municipi, que inclou una àrea extensa d’hàbitats de brolles gipsícoles, boscos de ribera de gran valor, i penya-segats amb importants elements d’interès com flora, avifauna i ratpenats.

A la llum d’aquestes troballes, l’ajuntament ha reiterat la seva oposició a la instal·lació del projecte i ha presentat les conclusions a la Generalitat de Catalunya. Aquesta acció reforça la determinació de l’ajuntament per defensar la preservació del seu territori i dels elements ambientals significatius que es veurien afectats per aquest tipus d’infraestructures.

L’encàrrec d’aquest estudi és una iniciativa més per part de l’Ajuntament que se suma a altres actuacions com l’estudi tècnic de traçat alternatiu soterrat per camins públics i als tres recursos d’alçada prèviament presentats davant del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, en oposició als projectes Escribano, Aspillera Solar i el citat Matacan Solar. Aquests recursos ja destacaven diverses irregularitats, com la falta de publicació dels informes administratius, el fraccionament il·legal de l’expedient, la manca d’informació pública sobre la declaració d’impacte ambiental i altres qüestions relacionades amb la competència d’autorització i els possibles perills per la fauna.

L’alcaldessa del municipi, Pilar Queralt, ha explicat que “ l’Ajuntament de Jorba continua la seva tasca de protegir el seu entorn, i les noves conclusions de l’estudi reforcen la seva oposició als projectes d’energies renovables que amenacen la riquesa ambiental del municipi i els pobles veïns. Volem energies renovables però així no”. En aquest sentit, l’alcaldessa ha explicat que Jorba està buscant un consens amb el territori per trobar la millor manera per aconseguir el desplegament de les energies renovables amb l’impacte menor.

