La Pobla de Claramunt tindrà un institut escola a partir del curs 2022-2023

En només dos cursos està previst que l’actual Escola Maria Borés de la Pobla de Claramunt comenci a oferir també educació secundària obligatòria, un cop el Departament d’Educació de la Generalitat ha donat llum verda a la proposta de l’Ajuntament per a que el centre esdevingui un institut escola. L’actuació suposarà l’ampliació de les instal·lacions amb un nou edifici que es construirà en uns terrenys de propietat municipal annexos a l’escola. La voluntat és que els primers alumnes en iniciar secundària al poble ho facin durant el curs 2022-2023. Durant aquest primer any es cursarà únicament primer d’ESO i l’oferta s’anirà ampliant any rere any amb un nou curs fins a completar amb quart d’ESO l’Educació Secundària Obligatòria sense haver d’abandonar la població.

Aquest anunci ve a satisfer una antiga reivindicació del municipi ja que a l’actualitat els infants i joves a partir dels 12 anys han de continuar els seus estudis a l’INS Vallbona d’Anoia.

Més enllà d’evitar els desplaçaments que actualment han de fer els estudiants, la creació de l’institut escola suposarà altres beneficis, ja que al ser un model integrat de primària i secundària garantirà la continuïtat formativa des dels 3 fins el 16 anys, la qual cosa permetrà seguir d’una manera més acurada l’evolució de l’alumnat i potenciar alhora la convivència entre infants i adolescents.

Davant les dificultats per a disposar d’un institut propi al municipi, fa més d’un any l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt va iniciar els contactes amb els Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central per tal d’explorar altres possibilitats d’ampliar l’oferta educativa. Des del consistori es van proposar als responsables d’Educació tres propostes diferents d’ampliació de l’Escola Maria Borés demostrant la viabilitat del projecte i que ha estat l’impuls per donar llum verda a la implementació de l’institut escola a la Pobla.