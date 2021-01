Castellolí ja té propostes guanyadores dels pressupostos participatius

L’Ajuntament de Castellolí ha tancat ja el procés participatiu per decidir el destí de 10.000 euros del pressupost municipal. Els veïns del municipi van fer arribar 35 propostes, de les quals 15 complien els requisits per ser sotmeses a votació.

Un cop tancat el període de votació, que es podia fer a través de l’APP de Castellolí o bé de manera presencial a l’Ajuntament, les dues propostes que han resultat guanyadores són el desplegament de la fibra òptica en tres barris del municipi, amb 32 vots, i la instal·lació de càmeres de videovigilància a l’entrada del municipi, amb 29 vots d’un total de 150 vots emesos. Ambdues intervencions es faran realitat al llarg d’aquest 2021.

Pel que fa al desplegament de fibra òptica, al qual es destinaran 5.000 euros, es preveu que pugui millorar substancialment la connexió a internet de la vintena de masies disseminades als barris de la Puda, el Clot de la Bleda i Sant Feliu, i finalitzar així el desplegament de fibra òptica ja iniciat a Castellolí. L’altra proposta guanyadora, la instal·lació de càmeres de videovigilància als accessos del poble per carretera, també té una partida disponible de 5.000€ i busca augmentar la seguretat del municipi. L’Ajuntament completarà aquestes partides, en cas que no fossin suficients per enllestir els projectes.

D’altres propostes que havien obtingut un bon nombre de suports eren la creació d’un gimnàs al local municipal El Centre, o bé la millora de l’equipament de l’ADF de Castellolí, però sense arribar a reunir els vots necessaris.

L’alcalde de Castellolí, Joan Serra, ha fet una valoració molt positiva del procés participatiu, ja que “s’han presentat moltes propostes de totes les zones del poble, ha estat molt transversal”. A més de l’alta participació, Serra destaca que: “ha servit per conèixer quines són les necessitats dels veïns i veïnes, i moltes de les coses que s’han proposat ja s’han fet de seguida sense esperar la finalització del procés participatiu, perquè eren actuacions necessàries o que no requerien una dotació econòmica molt gran, com la instal·lació d’una barana, un nou compostador, o mancances en el paviment”. Així doncs, per l’alcalde “els pressupostos participatius ens ha servit per conèixer les inquietuds dels veïns i poder-les resoldre, i veient l’èxit que ha tingut, aquest 2021 els reeditarem ampliant-ne la partida”.