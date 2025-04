La insistència del San Mauro s’estavella contra el travesser al camp del Can Vidalet (2-1)

Resultats del Partit

Can Vidalet, C.F. vs San Mauro, U.D. Lliga Elit Can Vidalet, C.F. 2 – 1 San Mauro, U.D.

La UD San Mauro va perdre 2-1 a casa del Can Vidalet, a Esplugues de Llobregat. El conjunt montbuienc va merèixer més, però la sort va voler que l’esfèric no entrés a la porteria, tot i el domini del joc, especialment durant la segona part del partit. El 2-1 final deixa al San Mauro en sisena posició a la classificació, tancant la zona de play-off d’ascens.

Començava el partit entre el tercer i el cinquè de la Lliga Elit amb alguns núvols fent la guitza al cel barceloní. Als 12 minuts, un penal a l’àrea maurista al final d’una jugada de perill del Can Vidalet va suposar el primer gol local. El partit es va ennuvolar encara més per als grocs quan, dos minuts després, en una jugada d’atac molt ràpida del Can Vidalet, una indecisió defensiva va ser aprofitada pel davanter local per, amb un toc ràpid, enviar la pilota al fons de la xarxa i fent el 2-0.

La reacció del San Mauro no es va fer esperar. El primer avís el va protagonitzar Eric Compte, que amb un xut des de la frontal de l’àrea va obligar a lluir-se al porter del Can Vidalet, que en dos temps va ser capaç d’allunyar el perill.

Però al minut 23, els mauristes no fallarien, en una falta en zona de tres quarts de camp a l’esquerra del camp dels local. La centrada de Marc Enríquez va arribar al segon pal, on Eric Compte no va fallar i va escurçar distàncies.

Amb el 2-1 al marcador, el conjunt entrenat per Jesús Milán va anar dominant el joc i gaudint d’ocasions, però sense concretar-les.

A la represa, el San Mauro va sortir concentrat i intens, aconseguint guanyar molts duels individuals i apropant-se amb perill a la porteria rival. Al minut 47, Sergi Escofet va tenir una ocasió a l’àrea del Can Vidalet, però el seu xut va sortir desviat.

Només tres minuts després, una falta al mig del camp favorable al San Mauro va estar a punt de transformar-se en el gol de la jornada. Marc Enríquez, veient al porter rival moure’s endavant, va xutar directament a porteria. Amb el porter rival venut, només el travesser va interposar-se entre els grocs i el gol de l’empat.

La segona part del San Mauro va ser tan intensa que el primer xut a porteria del Can Vidalet no va arribar fins quan quedaven menys de 15 minuts per complir-se el temps reglamentari. Al 79, Marc Enríquez ho va tornar a intentar, però el seu xut va sortir per sobre de la porteria rival. Ja en temps afegit, una centrada des de l’esquerra de Josep Navarro va acabar en una rematada acrobàtica de Lluc Maymó que va sortir desviada per ben poc.

Proper partit a casa contra el Figueres per tornar al camí de la victòria

Els montbuiencs rebran a l’històric Figueres al Municipal de Santa Margarida de Montbui el proper diumenge 13 d’abril a les 17h.