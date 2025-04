El proper 13 d’abril, gala de lliurament dels premis Eixarcolant

La tercera edició dels Premis Eixarcolant per al foment de l’etnobotànica ha superat totes les expectatives, amb quasi una trentena de projectes presentats, tot un nou rècord de participació. L’èxit d’aquesta edició consolida els premis com una eina imprescindible per a fomentar projectes que combinen coneixement científic, tradició i innovació.

Els Premis Eixarcolant neixen per donar resposta a la necessitat de revertir el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i el despoblament rural apostant per un model de producció i consum més sostenible. Per a afrontar aquests reptes, és essencial recuperar i valorar les espècies locals i el coneixement ecològic tradicional corresponent al camp de l’etnobotànica, que estudia la relació entre plantes i persones.

Es tracta d’uns guardons que busquen impulsar la recerca i l’emprenedoria en aquest àmbit, incentivant la participació de diferents actors del territori i ajudant a finançar propostes que aportin beneficis socials, ambientals i econòmics.

L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el pròxim diumenge 13 d’abril a la Sala Encavallades del Museu de la Pell. La cerimònia comptarà amb la presència d’artistes i experts que faran d’aquesta edició una edició única.

El compositor, productor i músic Borja Penalba oferirà una actuació especial, mentre que la il·lustradora Elisabet Serra hi aportarà el seu talent artístic. A més, la gala inclourà un col·loqui sobre els reptes i oportunitats en la sobirania alimentària i la ramaderia, amb la participació de Laia Batalla, responsable de l’Escola de Pastors i Pastores i Gustavo Duch, de la revista Soberanía Alimentaria. L’esdeveniment serà conduït pel periodista igualadí Jordi Còdol.

Els Premis Eixarcolant, organitzats pel Col·lectiu Eixarcolant amb el suport de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat, s’estructuren en dues categories: