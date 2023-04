La Igualada Dolça: Pastisseria Pla

Des del 1888, any en què Manuel Pla i Torrents va obrir un primer negoci de queviures; el que després va consolidar-se com a la Pastisseria Pla, aquest establiment ha arribat als nostres dies de la mà de tres generacions familiars, conformant una Pastisseria familiar de signe plenament artesanal.

Si bé, de primer el que va ser un petit despatx de queviures, cap a tombant del segle XIX aquest comerç va ser ampliat des de la façana -de l’aleshores Rambla de Canalejas- fins a fer xamfrà amb el carrer de Sant Magí. Seguidament, ben entrat el segle XX, aquest negoci familiar va passar a ser regentat per un jove Manuel Pla i Llobet, continuador de la nissaga Pla. Aquest nou propietari, atès que en aquella època la carretera nacional N-II passava pel bell mig d’Igualada, i concretament per davant d’aquesta botiga, va considerar oportuna la creació d’un producte típic igualadí per a oferir als visitants. Va ser tot un èxit, doncs, a partir de l’any 1920, la iniciativa d’elaborar cada cap de setmana una coca -diferent de la coca de forner- a base de pasta de full, granets d’ametlla i herbes aromàtiques que, a més de ser un record personal de la ciutat suportés el traginar de qualsevol viatger. Es tractava de la genuïna i autentica “Coca d’Igualada”.

Amb el pas del temps, òbviament, l’ofici artesà de pastisser es va anar professionalitzant fins a incorporar diverses especialitats bo i consolidant una pastisseria, de més en més popularitat; i per damunt de tot a mesura que s’anaven creant diferents productes a propòsit de les puntuals festes tradicionals.

Posteriorment, just estrenada la dècada de 1960, la Pastisseria Pla, de la mà d’Hermini Pla i Vich, va veure una encertada remodelació alhora que anava perfeccionant i també incorporant determinats productes amb un marcat caràcter commemoratiu; tot plegat donant pas a unes habituals i molt qualificades especialitats de la casa (galetes de mantega, pastes de te, carquinyolis, etc., àdhuc tota mena de pastissos i la popular xocolata del llaminer).

L’establiment, que des de fa dues dècades ofereix també el servei de Saló Cafeteria, conserva en perfecte estat un bellíssim sostre pintat, dels anys 20; que il·lustra a mode de retrat familiar la figuració d’unes noces celestials, amb un àngel menjant xocolata en un racó. A propòsit d’aquesta escenificació, a l’any 1995, i amb motiu del centenari de la pastisseria es va crear l’escultura del llaminer, situada en una vitrina, al carrer de Sant Magí, acompanyada d’una màxima proverbial: “Si em toqueu el dit del peu, fortuna i salut tindreu. Paraula del Llaminer”.

De temps més recents, en reconeixement a l’ofici de pastissers i per ser un establiment centenari, la Pastisseria ha estat objecte de diversos premis i reconeixements. Així i tot, actualment, la Pastisseria Pla està regentada per l’Anna, una de les filles de l’Hermini i de la seva esposa, Carme Galtés i Codina. En concret, d’aquesta senyora no és possible eludir-ne unes llargues dècades d’una suma amabilitat darrere el taulell; endemés d’haver-se convertit en una experta dissenyadora de tota mena de paraments i obsequis pastissers.

L’Anna Pla i Galtés, la qual també comanda l’establiment ubicat -des de fa anys- a l’Avinguda de Barcelona, ha sabut plantar cara -com poques- a les exigències dels nous temps, en emmotllar-se a tota mena d’exigències del mercat pastisser que van des de l’elaboració de productes d’una pastisseria de disseny fins a l’oferta dels més variats serveis de càtering.