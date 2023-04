El Campus Universitari Igualada-UdL ofereix un nou màster internacional en cuir

El Campus Universitari Igualada-UdL oferirà a partir del curs vinent el nou Màster en Tecnologies Innovadores del Cuir (LEATECH), en el marc del programa Erasmuns Mundus de la Unió Europea. Aquest nou màster internacional suma les fortaleses d’A3 Leather Innovation Center-UdL del Campus Igualada-UdL, que lidera el projecte, juntament amb les universitats ITECH (França), EGE University (Turquia) i CIATEC (Mèxic). Els estudiants que hi participin tindran totes les despeses pagades (allotjament, viatges i matrícules), i la formació els prepararà per treballar en càrrecs d’alt nivell en la indústria global de la pell, així com la seva cadena de valor internacional. L’objectiu del Màster LEATECH és, precisament, formar els professionals del futur del sector de la pell, que està vivint grans canvis tecnològics, amb un programa acadèmic que aborda els reptes del sector a nivell mundial, com la innovació, la circularitat i la sostenibilitat.

El nou Màster s’impartirà íntegrament en anglès, i suma 120 crèdits que els estudiants cursaran durant quatre semestres i una escola d’estiu –repartits en dos anys- en les diferents destinacions on es troben les universitats participants: Igualada, França, Turquia i Mèxic. Les preinscripcions estan ofertes fins al dia 31 de maig i s’hi poden inscriure totes aquelles persones llicenciades en química, enginyeria química, enginyeria industrial o similars amb bones qualificacions impartides per una universitat reconeguda internacionalment.

Aquesta nova titulació es basa en les polítiques del Green Deal per abordar la implementació en l’entorn operatiu de noves tecnologies sostenibles i innovadores per la fabricació del cuir, eliminant els productes químics perillosos que encara s’utilitzen en aquesta indústria i substituint-los amb productes químics nous i innovadors. Es tracta, doncs, del millor màster de nivell terciari en educació del cuir disponible per a la indústria del cuir a tot el món, a través de personal altament qualificat capaç d’assumir qualsevol desafiament en termes de producció sostenible del cuir (nivell EQF-7). A més, el fet que els estudis s’imparteixin en quatre països diferents permetrà a l’alumnat conèixer diferents tècniques, maneres de fer i diferents especificitats del sector de la pell.

Pel que fa a la qualitat docent, el nou Màster en Tecnologies Innovadores de la Pell assoleix els màxims estàndards internacionals de qualitat, tant acadèmics com de capacitació professional, reconegut a nivell global. La nova titulació que ofereix el campus igualadí compta amb la col·laboració i suport d’associacions i agents del sector de la pell com l’associació espanyola del cuir, AcexPiel; l’associació Leather Cluster Barcelona i la Confederació d’Associacions Nacionals del Cuir de la Unió Europea, COTANCE.

Podeu trobar tota la informació sobre el nou International Joint Master in Innovative Leather Technology que arrencarà aquesta propera tardor a la pàgina web www.leatechmaster.com