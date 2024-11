La IA serà la gran protagonista del Fòrum Empresarial de la UEA

La Unió Empresarial de l’Anoia prepara per al 28 de novembre a les 18.30 a l’Ateneu Igualadí, una nova edició del Fòrum Empresarial de l’Anoia. Amb “L’impacte de la IA a l’empresa”, la UEA encapçala la vuitena edició consecutiva del seu acte acadèmic anual, on s’exposen les inquietuds, preocupacions i reptes que tenen les empreses davant escenaris actuals.

El Fòrum UEA té també per objectiu presentar de forma pública l’informe “VIII Empresa i Progrés: l’impacte de la IA a l’empresa”, on després d’un treball d’anàlisi per l’afectació de la IA a l’empresa, aquest document explora i documenta diversos casos d’èxit d’empreses de la comarca de l’Anoia que han adoptat la IA dins la seva organització: “Són diverses les empreses -siguin del sector i mida que siguin- que apliquen la Intel·ligència Artificial per millorar la seva eficiència i competitivitat.

Però també, al Fòrum descobrirem com la IA està més present en el nostre dia a dia del que ens pensem”, explica Joan Mateu, president de la Unió Empresarial de l’Anoia. A més, segons el president: “Des de la UEA creiem fermament que la clau per a la competitivitat econòmica radica en la capacitat d’innovar i d’adaptar-se als nous reptes tecnològics. És per això que, enguany, hem volgut centrar el nostre informe en la IA, una tecnologia que està redefinint el panorama empresarial en l’àmbit global. Les empreses han d’abordar aquests reptes de manera estratègica i responsable per tal de treure el màxim profit de la IA, però també per mitigar els efectes adversos i abordar les preocupacions ètiques que sorgeixen amb l’ús d’aquesta tecnologia. La IA obre enormes possibilitats per a la innovació empresarial, però alhora exigeix una gestió curosa dels seus reptes tecnològics, laborals i ètics per garantir una adopció sostenible i beneficiosa per a tothom. Com a Unió Empresarial, hem d’acompanyar a les empreses davant nous paradigmes, i la IA, serà i és tota una gran revolució al respecte”. Per tant, l’objectiu tant de l’informe com de l’acte en si, és el de recollir i seleccionar aquella informació que pot ser d’ajuda i d’interès per al teixit empresarial, després d’una tasca d’escolta activa, i comprendre, en aquest sentit, l’abast i l’impacte que té aquesta eina revolucionària i com està més present del que ens pensem.

A més, com a novetat, en l’edició d’enguany d’aquest document, també es compta amb les veus de professionals experts en aquesta matèria o d’àrees d’empresa com: Karina Gibert, Montserrat Guàrdia, Oriol Amat, Rosa Ortuño, Josep Ma Ganyet, Veronica Platas, Xavier Ferràs, Pedro Nueno, Xavier Herce, Mònica Mendoza, Franc Ponti, entre altres.

Per tal de presentar aquest informe empresarial, el Fòrum Empresarial de l’Anoia comptarà amb la conducció i presentació de l’acte en mans de Josep Ma Ganyet, enginyer informàtic, CEO de Mortensen i expert en IA, qui conversarà amb els experts Xavier Ferràs -expert en innovació empresarial i professor d’Operacions i Data Science d’ESADE- i Rosa Ortuño -CEO d’OptimumTIC i experta en ciberseguretat-. Per la part de Xavier Ferràs, s’exposaran les tendències, els reptes i oportunitats que la IA ofereix a les empreses; i per part de Rosa Ortuño, s’incidirà en la importància de no subestimar el risc de les amenaces cibernètiques, especialment, les pimes.

Tot seguit, es farà una taula de casos d’èxit on diverses empreses explicaran com apliquen la IA en els diferents departaments de l’empresa. El VIII Fòrum Empresarial de l’Anoia finalitzarà amb una copa relacional per afavorir l’intercanvi d’impressions i el networking.

L’acte és obert a tothom que vulgui assistir-hi sota prèvia inscripció per a una bona organització. Les inscripcions poden fer-se a www.uea.cat