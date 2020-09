La Generalitat destinarà 51,1 milions d’euros en quatre anys a la recerca de l’excel·lència, l’atracció de talent i la transferència de coneixement

El Govern destinarà 51.166.634 euros a projectes singulars institucionals que apostin per la generació de recerca d’excel·lència, l’atracció de talent i el desenvolupament d’activitats de transferència de coneixement. Aquests projectes, que es finançaran partir del 2021 amb despeses a càrrec a pressupostos futurs per un període de quatre anys, es nodriran amb els fons europeus provinents de la certificació de despesa sanitària COVID presentada per la Generalitat a la Comissió Europea.

Segons el text de l’acord, seran elegibles aquells projectes que serveixin per a la construcció, l’adquisició, l’habilitació o l’ampliació substancial d’edificacions per a infraestructures de R+D, així com per a la realització de projectes cooperatius de construcció, adquisició i millora d’equipaments i plataformes tecnològiques compartides.

Recursos del Feder per fer front a la pandèmia

Davant la necessitat d’atendre les despeses extraordinàries i urgents derivades de la pandèmia, el Govern va dur a terme la reprogramació dels fons del Programa Operatiu Feder 2014-2020, d’acord amb els criteris establerts per la Comissió Europea que autoritzaven els estats membres a fer servir aquests recursos per pal·liar la crisi provocada per la Covid-19. D’aquesta manera, el Govern va poder fer front a les urgències econòmiques generades per la situació sanitària, tot garantint la solvència financera de la Generalitat ja que la reassignació dels fons no ha comportat, en cap cas, una reducció dels recursos disponibles.

D’altra banda, amb la voluntat de garantir la viabilitat de tots els projectes que havien d’anar a càrrec dels fons Feder, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha treballat amb tots els departaments afectats per buscar mecanismes alternatius de finançament. L’acord aprovat avui s’emmarca en el compromís del Govern amb la recerca i la innovació, com a eix central de l’estratègia de fer de Catalunya una societat que basa el seu creixement en la generació de coneixement