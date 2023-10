Més de 100 persones amb discapacitat tocaran els núvols amb la 6a Jornada d’Aviació Adaptada

L’aeròdrom d’Igualada-Òdena es prepara per acollir, demà, dissabte 21 d’octubre a més d’un centenar de persones amb algun tipus de discapacitat, als seus acompanyants i al públic en general per a celebrar la sisena Jornada d’Aviació Adaptada, un dia on les persones amb alguna discapacitat podran volar en avionetes, ultralleugers, trikes, autogirs i vols a vela. Concretament seran 130 persones, les que s’han apuntat a través de la web de l’entitat des que el passat mes de juliol s’obriren les inscripcions. En només dues setmanes ja s’havien esgotat.

La Jornada d’Aviació Adaptada té l’objectiu d’apropar el món de l’aviació al món de la discapacitat i aconseguir que les persones amb alguna discapacitat puguin gaudir del plaer de volar sense obstacles, barreres… i del paisatge a vista d’ocell. L’entitat sense ànim de lucre organitzadora, Aviació Adaptada, lluita per una accessibilitat universal on tothom pugui tenir les mateixes oportunitats i sobretot que les persones amb discapacitat puguin gaudir de les mateixes oportunitats dintre del mon de l’esport i de l’oci, vivint noves sensacions i empoderant-les. Aquesta jornada no només serveix per volar sinó que és un dia per a les persones amb discapacitat, en un espai poc comú, accessible per a aquest dia i amb activitats i menjar comunitari on unes 100 persones voluntàries vetllen perquè sigui tot el millor possible i gaudeixin d’un dia inoblidable amb els seus familiars i amistats.

Tot un esdeveniment internacional

No es coneix una jornada de les mateixes dimensions que tingui lloc arreu d’Espanya ni d’Europa i és per això que cada cop atreu més l’atenció de pilots, entitats de vol, escoles de vol i entitats i empreses relacionades amb el món de la discapacitat d’altres països que assisteixen i que participen d’alguna manera en la jornada.

Enguany es pot dir fermament que la Jornada d’Aviació Adaptada es consolida com un esdeveniment internacional, ja que acollirà a una delegació de l’entitat anglesa Aerobility relacionada també amb l’aviació i el món de la discapacitat. En total són 11 persones que aterraran a l’aeròdrom d’Igualada-Òdena amb les seves respectives avionetes adaptades procedents d’Anglaterra.

Retransmissió en directe

La jornada es podrà seguir on-line a través del canal de YouTube de l’entitat i a través d’una pantalla gegant que s’instal·larà a l’aeròdrom des d’on tot el públic podrà seguir en directe què està passant als diferents punts neuràlgics de l’esdeveniment, inclús a dins les avionetes. També hi haurà una altra pantalla de dimensions menors a peu de pista. L’organització ha contemplat la gravació de l’esdeveniment amb un total de 8 càmeres -fixes i mòbils- i un dron que ho registraran tot.

Una Jornada per a tothom

Els protagonistes del dia seran les persones amb discapacitat però la jornada està pensada per a tothom. Familiars, amistats i públic en general que podran gaudir de l’espectacle de veure aterrar i enlairar-se avionetes constantment, d’activitats per a nens i nenes relacionades amb el món de l’aviació i/o la discapacitat, de servei de bar durant tot el dia, de la música a càrrec del discjòquei Miquel Andreu amb discapacitat, l’ambientació d’un speaker que durant tota la jornada va amenitzant la trobada i d’una fideuà popular per a tothom.

La jornada començarà a partir de les deu del matí i acabarà a les sis de la tarda. En total, participen 25 avionetes i es calcula que faran una suma de més de 200 maniobres, entre enlairaments i aterratges.

L’organització posa a disposició de tothom el servei gratuït d’autobusos adaptats que faran el trajecte des de Barcelona fins a l’aeròdrom. Aquest servei és gràcies a la gentilesa de Transports Masats.

Cada any hi ha més entitats del món de la discapacitat que mostren el seu interès per l’esdeveniment i sol·liciten la seva col·laboració. Són entitats de tot Catalunya i de gran reconeixement, concretament aquest any hi participen: Institut Guttmann, Associació Esclerosi Múltiple Anoia, Wheeling Barcelona, Aspaym Catalunya, Las Sillas Voladoras, Associació Entretots, Treball de vida, Fundació Integralia, Prou Barreres, Travel X-Perience, Grup Mifas, Fundació Àuria.

Un projecte solidari amb el voluntariat com a protagonista

L’activitat és una iniciativa de l’Associació Aviació Adaptada i compta amb la col·laboració estreta de l’Ajuntament d’Igualada, l’Ajuntament d’Òdena, el Consell Comarcal de l’Anoia, la Diputació de Barcelona, Aeroports de Catalunya, Federació Aèria Catalana, el Consorci de l’Aeròdrom d’Igualada – Òdena i el grup Àuria.

A més, s’hi han abocat desinteressadament i molt activament empreses i entitats de la comarca i fora de la comarca, un total de més de 100 persones voluntàries que faran possible que la jornada es pugui realitzar, entre ells i elles professionals fisioterapeutes, pilots, controladors aeris, psicòlegs i persones anònimes que realitzaran tasques de suport logístic a la zona del bar, pàrquing, tallers, muntatge…

La Jornada d’Aviació Adaptada ha trobat a la comarca de l’Anoia, el suport del teixit social, administratiu i empresarial que han destinat esforços i tot tipus de recursos per aconseguir que l’aeròdrom d’Igualada-Òdena sigui la seu d’un projecte que encaixa amb la projecció de la infraestructura i la sensibilitat i generositat del territori. L’administració ha estat molt a prop del projecte, així, Aeroports de Catalunya, Federació Catalana Aèria, Ajuntament d’Igualada, Ajuntament d’Òdena, Consell Comarcal de l’Anoia, Consorci de l’Aeròdrom d’Igualada Òdena i Grup Àuria recolzen de manera molt directa tota la producció de l’esdeveniment, dedicant recursos econòmics i humans.

D’altra banda, cal destacar el suport d’altres entitats i empreses que s’han fet seu també el projecte i s’hi han abocat de manera desinteressada com Masats Transport, ONCE, Excavacions Anoia, Gràfiques Pons, Volotea, Ultramàgic, Mirallestres, Cuetara, cafès MameSam, Nacex, Aircatfly, Grafiks, Club de Vol a Vela Igualada-Òdena, Aeroclub de Reus, Aeroclub de Catalunya, Aeroclub Anoia, Las Sillas Voladoras, Paellas Papitu, Ràdio Sala, Institut Guttmann, Fundació Step by Step, Cuetara, Punt Taronja i Travel Expererience.