La Coral La Lira acomiada una agenda de Nadal ben plena

Aquestes festes, La Lira ha tornat a demostrar el seu esperit cultural i social al nostre poble, omplint-les de música, tradició i solidaritat amb activitats entranyables que han reunit veïns i visitants.

El Concert de Nadal a l’Església

El passat 28 de desembre, l’Església es va omplir de melodies nadalenques gràcies al tradicional Concert de Nadal, organitzat per La Lira. Un repertori que combinava cançons entranyables com “Em dones Força” o “Tens un amic” i els clàssics de la música nadalenca amb peces com “La pastora Caterina “ passant per “Joia en el món” acabant amb un seguit de nadales harmonitzades per Salvador Brotons que va emocionar al nombrós públic que va assistir al temple per gaudir d’una vetllada tant assenyalada.

Durant el concert, també es va dur a terme el sorteig de tres paneres ben carregades amb productes de la terra i d’altres delicadeses,que van ser molt ben rebudes pels afortunats guanyadors. Prèviament però, tot el públic van haver d’endevinar quines nadales s’interpretaven per poder-hi optar. Al final de la vetllada, els assistents van poder gaudir d’un tast de productes nadalencs, en un ambient distès i amable que va posar punt final a una tarda inoblidable.

Visita a la Residència Fundació Consorts Guasch

Com ja és tradició, La Lira no es va oblidar dels més grans, i un any més va visitar la Residència Fundació Consorts Guasch de Capellades. Els membres de l’entitat van oferir una cantada que va omplir els cors dels residents i del personal de la residència. Les nadales i cançons interpretades de tant a prop van aconseguir portar l’esperit de Nadal a tothom, arrencant somriures i alguna que altra llàgrima emocionada.