Ja us podeu inscriure per participar al Prepara’t,la Setmana de l’Ocupació, de l’11 al 14 de juny

Tot a punt per celebrar una nova edició consecutiva de la Setmana de l’Ocupació, l’Igualada Prepara’t, un programa impulsat conjuntament per l’Ajuntament i la Unió Empresarial de l’Anoia i que té per objectius dotar d’eines, recursos i oportunitats laborals a les persones que cerquen feina, que estan en situació d’atur o que volen fer un canvi professional.

Aquesta edició, que en serà la tretzena, tindrà lloc del dimarts 11 de juny fins al divendres 14. Les conferències i els tallers es realitzaran a la seu de la Unió Empresarial de l’Anoia (Ctra. De Manresa, 131) i el Connecta -les entrevistes de feina- a l’Espai Cívic Centre (C/ Trinitat, 12).

La presentació de la 13a Setmana de l’Ocupació, Igualada Prepara’t, va anar a càrrec de Jordi Marcé, regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada i de Joan Mateu, president de la Unió Empresarial de l’Anoia; els quals es mostraren molt satisfets de totes les edicions realitzades i per aquesta aposta conjunta, basada en la fórmula publicoprivada, que va en benefici de la ciutadania que cerca feina i oportunitats laborals i les empreses que cerquen personal.

Les persones interessades a assistir a la Setmana de l’Ocupació hi trobaran informació, recursos i eines que ajudaran a millorar la vida professional i/o a trobar noves oportunitats laborals. La 13a Setmana de l’Ocupació arrencarà el dimarts dia 11 de juny amb la inauguració per part del regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcé, i per part del president de la UEA, Joan Mateu. Tot seguit, tindrà lloc la conferència “LinkedIn: l’eina per buscar feina” de la mà de l’experta Rosaura Alastruey, qui donarà les claus sobre com fer-nos més visibles a través d’aquesta xarxa social i com realitzar un procés de recerca de feina òptima. Amb “Quina actitud tinc per trobar allò que em fa feliç”, Hector Hernán Piñeros -cofundador d’Imagina’T Cooperativa- oferirà un taller que es basarà a oferir un espai que permeti als assistents a ser conscients de la importància de l’actitud en la presa de decisions per a trobar allò que ens fa feliç o generi benestar. Per tant, tota una jornada dedicada a treballar el perfil professional per trobar aquella feina desitjada.

El dimecres dia 12 de juny, en canvi, serà el torn de conèixer alguns aspectes i detalls abans d’anar a una entrevista de feina. En aquest sentit, la jornada del dimecres arrencarà amb la taula rodona amb professionals de Recursos Humans i Serveis d’Ocupació per tal de conèixer quins són els perfils més demandats a la comarca de l’Anoia -entre altres aspectes-, un esmorzar networking entre els ponents de la taula rodona i les persones assistents; i el taller pràctic: “No diguis, comunica! Millora la teva presentació per vendre’t” a càrrec de Joaquín Guerrero, ballarí i actor de teatre físic, presentador i còmic. Guerrero revelarà les claus per vendre’ns millor davant una entrevista de feina i com impressionar.

El nou entorn tecnològic, novetat

El dijous dia 13 de juny posarà l’accent en les noves tecnologies com a novetat destacada d’aquesta edició. La jornada començarà amb un taller per conèixer com aprofitar la Intel·ligència Artificial per definir els teus objectius professionals de la mà d’Ignasi Clos Bitria, cofundador, soci directiu i consultor d’innovació de SDLI. En aquest taller s’aprofundirà en com la IA pot ajudar-te a trobar i aconseguir la feina que desitges.

Tot seguit, es farà la conferència “10 eines tecnològiques que qualsevol empresa et demanarà conèixer” a càrrec d’Esther Orive, consultora d’innovació. En aquesta activitat, es donaran a conèixer les noves tendències i les eines tecnològiques més populars entre les empreses, amb explicacions sobre els usos i metodologies de treball associades per augmentar la productivitat.

I per finalitzar la jornada del dijous, tindrà lloc la conferència: “Mètode Restart: prepara’t per trobar feina i destacar en el nou paradigma laboral” a càrrec de Ferran Tort Almirall, psicòleg i creador del Mètode Restart. A través d’aquesta conferència, s’aprendrà a com assolir els objectius professionals pas a pas, tenint en compte els nous paradigmes, el benestar emocional i diferents estratègies innovadores de recerca de feina.

El connecta, el 14 de juny a l’espai cívic centre

Un dels moments més esperats de la Setmana de l’Ocupació és el Connecta, l’espai de trobada entre empreses que cerquen personal i persones que volen incorporar-se al mercat de treball. Una bona oportunitat per realitzar entrevistes de feina i conèixer de ben a prop, els responsables d’empreses o de les àrees de recursos humans i poder presentar-se i tenir una entrevista de feina.

En aquesta edició no es necessita cita prèvia, però és obligatòria la inscripció per a un control de l’aforament i una bona organització. Al Connecta hi haurà diverses empreses de sectors empresarials i econòmics diferents amb tot un seguit de vacants laborals per a diferents perfils professionals. L’accés és lliure i cal portar diverses còpies del currículum actualitzades.

Les inscripcions ja estan obertes a la web de la Unió Empresarial de l’Anoia: www.uea.cat (especificant el dia i l’activitat a la qual es vol assistir) o aquí: https://bit.ly/3ypHwTv

El programa complet de l’Igualada Prepara’t el trobaràs a les xarxes socials del Prepara’t (Instagram: @igdpreparat) i al web de la UEA.