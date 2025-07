Cal Carulla: Història viva en un nucli de 20 habitants

A L’Astor (Pujalt), Cal Carulla combina 23 places en sis allotjaments rurals amb encant, història familiar i turisme sostenible. Un refugi amb jardí, piscina, spa i entorn agrícola per desconnectar.

Situada a una aldea medieval de només 20 habitants al municipi de Pujalt, Cal Carulla és una casa pairal amb història i tradició. Inscrita dins del patrimoni arquitectònic de Catalunya, no només ha preservat el llegat de la família Carulla al llarg dels segles, sinó que també s’ha adaptat als nous temps amb comoditats modernes i un turisme responsable.

Després de 14 generacions, les antigues dependències agrícoles —com l’antiga premsa o els corrals— han estat restaurades en sis cases de turisme rural amb una capacitat total de 23 places. Les cases conserven l’encant original amb parets de pedra, bigues de fusta, mobles antics restaurats i decoració rústica.

Totes disposen de cuina completament equipada, menjador amb sala d’estar, xemeneia, WiFi, mobiliari de jardí i barbacoa. També hi ha opcions per a parelles, famílies o grups, i la possibilitat d’afegir llits supletoris per a infants o bressols.

Equipaments i espais compartits

On abans hi havia animals, ara hi ha zones comunes amb jardí i piscina exterior, pèrgola, corral d’aus, estable de cavalls, caseta de joguina, sala de jocs amb ping-pong, cistella de bàsquet, sorral, i també un SPA amb piscina climatitzada, bufadors, cascada, natació contracorrent i cromoteràpia.

Quan es reserven diversos allotjaments, Cal Carulla ofereix una de les dues sales/menjadors per a grups amb ús exclusiu, segons el nombre de persones i temporada. Cadascuna està equipada amb cuina pròpia, nevera, rentaplats, forn i zona de taules amb cadires, permetent que cada família disposi del seu espai privat i, alhora, un lloc comú per conviure i celebrar plegats.

Més que una casa rural

Els orígens de Cal Carulla es remunten al segle XIV. La primera data documentada és del 1636 i les parades del celler podrien ser anteriors, cap al 1300. L’activitat agrària ha continuat fins avui, amb el cultiu de cereals, i ha estat combinada amb un turisme rural de qualitat, pioner a Catalunya, sent la primera casa amb el distintiu de qualitat mediambiental. Actualment compta amb el segell Biosphere.

L’any 2000 es van obrir els primers allotjaments, després de dècades de restauració feta per Josep Maria Carulla i Cecilia Castellví. Ell, apassionat del camp i mestre d’obres, s’encarrega del manteniment; ella, enginyera agrònoma, va liderar la gestió i la comunicació. Avui és la seva filla, Laura Carulla, i la seva parella, Oriol Reixachs, qui porten les regnes del projecte amb la mateixa vocació.

Ideal per fer trobades de grups, famílies i empreses

Cal Carulla vol aprofitar l’altaveu d’aquest reportatge per recordar que és una opció ideal per a trobades de grups, famílies o empreses. Disposen de dues sales perfectament equipades per a menjars compartits, sense renunciar a l’espai i la privadesa de cada allotjament. Un lloc per desconnectar, reconectar amb la natura i viure l’autenticitat de la vida a pagès.