Piera es manifesta en contra de l’incendi a la mesquita i condemna la islamofòbia i el feixisme

Unes quatre-centes persones aproximadament, segons la Policia Local, s’han reunit avui a Piera en una manifestació convocada per la Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) per mostrar el seu rebuig davant l’incendi de la Mesquita la matinada del passat dissabte 12 de juliol.

La marxa ha començat a les set del vespre des del parc del Gall Mullat, i ha acabat davant la Mesquita sota consignes com “la Mesquita no es toca” i “fora feixistes dels nostres barris”. Un cop la manifestació ha arribat al seu punt final, s’han llegit dos manifests i s’ha fet un minut de silenci. Moltes persones de tots els colors polítics -menys Aliança Catalana, PP i Vox- han participat de la manifestació, d’entre els quals hi havia Antoni Castellà i Eduard Pujol de Junts, o el president d’ERC, Oriol Junqueras.

Imatges de la manifestació. Maricel Forn Codina.

El president de la Mesquita, Yahye Mokhtari, en la lectura del manifest ha lamentat l’atac dient que “no és un fet aïllat, estem davant d’una realitat que no podem ignorar; la islamofòbia, el racisme i els discursos d’odi existeixen”. Tot i això, ha mostrat el seu agraïment a les institucions “per la contundent condemna dels fets”, i a la societat civil, que en menys d’una setmana han recaptat 67.000 euros per poder reconstruir la mesquita.

L’alcaldessa reitera que qui hagi comès l’atac “s’ha equivocat de poble”

L’alcaldessa de Piera, Carme Gonzàlez, ha explicat que, tot i que la Policia Catalana encara no ho ha confirmat, tot apunta que l’atac seria intencionat. En aquest sentit, i amb les investigacions encara en marxa, l’alcaldessa no descarta que els atacants fossin de fora de Piera guiats pels discursos d’odi alimentats per l’extrema dreta, i que en cas que sigui així “s’han equivocat de municipi; Piera és un lloc de cohesió social” i posa d’exemple la manifestació d’avui que ha mobilitzat a moltes persones d’entorns molt diversos. González ha aprofitat l’atenció als mitjans per explicar que al proper ple municipal -que se celebrarà dimecres 30 de juliol-, presentaran una moció de condemna dels fets i exigiran normatives per garantir la llibertat de culte de totes les confessions.

Una mesquita que va tardar cinc anys a construïr-se, i que estava a punt d’entrar en funcionament

Arran de l’atac a la mesquita, molts usuaris d’ultradreta a través de les xarxes socials han aprofitat per incitar l’odi i enaltir l’acte, recolzant-se en part, en els dubtes que alguns usuaris expressaven en relació amb el finançament de la mesquita. Especialment els perfils d’extrema dreta asseguraven que la mesquita s’havia construït amb diners públics malgrat que -com és habitual en els centres de culte-, és la mateixa comunitat religiosa qui finança les obres. A més, l’Ajuntament de Piera en un comunicat va assegurar que la comunitat va decidit no optar a la bonificació a la qual poden optar les comunitats religioses.

Lectura del manifest. Maricel Forn Codina.

La mesquita, que va costar cinc anys a construir-se, tenia prevista l’obertura de portes aviat, ja que només faltava rebre la llicència d’activitat.