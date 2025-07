Rosich Motors: Una empresa familiar de confiança amb més de 50 anys d’experiència

Rosich Motors S.L. és una empresa familiar amb seu a Igualada que fa més de mig segle que està dedicada a la venda, manteniment i postvenda de vehicles i carretons elevadors.

Van representar en automoció les marques de Rover i Land Rover fins al 2005, la marca Mitsubishi fins l’any 2021 i actualment són taller multimarca Magneti Marelli. En la part industrial, van ser concessionari Linde fins al 1999 i actualment són concessionari de Toyota Material Handling i BT per les zones de l’Anoia, Bages i Berguedà.

Des de la seva constitució l’any 1975, Rosich Motors ha crescut de forma sòlida: l’any 2000 van establir al grup la societat Lleida Manutenció, S.L. al polígon de Vila-sana, com a concessionari oficial de Toyota Material Handling per tota la província de Lleida i Andorra la Vella. Tot i mantenir el caràcter familiar, mai han deixat de créixer ni d’innovar, adaptant-se a les noves necessitats del sector i dels seus clients.

Compten amb una flota de furgonetes-taller equipades fins a l’últim recanvi i eina per oferir respostes ràpides i eficaces al client. També disposen d’un departament de postvenda que ofereix servei de manteniment preventiu i reparacions, tant per a Toyota i BT com per a altres marques. Tenen un estoc ampli de recanvis i una logística àgil per poder garantir disponibilitat immediata i un servei postvenda d’alta qualitat amb canal directe amb les marques.

Ofereixen l’opció de lloguer de màquines adaptat a les necessitats de cada client, sempre buscant la millor solució en funció del tipus de treball.

Combina tradició familiar i innovació per oferir un servei integral en manutenció, reparació i lloguer de maquinària industrial, amb cobertura a tot el territori i un ferm compromís amb el medi ambient

Gestionen tots els residus generats, col·laborant amb gestors autoritzats tant a les seves instal·lacions com a les del client, amb un compromís ferm amb el medi ambient. Treballen amb una àmplia gamma de maquinària industrial: transpalets manuals i elèctrics, apiladors, preparadors de comandes, retràctils i contrapesades (tant elèctriques com tèrmiques). També venen màquines de segona mà, que es poden veure directament als seus tallers o consultar a la web amb totes les garanties.

Rosich Motors és, per tant, una empresa familiar que ha sabut evolucionar i consolidar-se al sector tant de l’automoció, com de la manutenció, reparació i lloguer industrial, oferint un servei integral, àgil, personalitzat i compromès amb la qualitat i el medi ambient. Amb la presència arreu de Catalunya i Andorra, és una referència de confiança per a clients exigents.

Parlem amb els germans Rosich, responsables de l’empresa, per fer balanç del camí recorregut i mirar cap al futur amb la mateixa il·lusió amb què tot va començar fa mig segle.

Com recordeu els inicis de l’empresa ara fa 50 anys? Quins van ser els principals reptes en aquells primers moments?

Els inicis van ser marcats per molta il·lusió però també per moltes dificultats. Tot just començàvem amb pocs recursos i molt d’esforç personal. Un dels principals reptes va ser obrir-se pas en un mercat competitiu, fer-se un nom i guanyar la confiança dels primers clients. També va caldre ser molt polivalents, ja que sovint una sola persona havia de fer diverses tasques.

Quins han estat els canvis més significatius que heu viscut al llarg d’aquest mig segle, tant a nivell tecnològic com de servei al client?

A nivell tecnològic, els canvis han estat profunds: hem passat de processos totalment manuals a sistemes informatitzats i digitals, amb maquinària moderna i eines que han agilitzat molt la feina. En relació al servei al client, ara es busca una atenció molt més personalitzada i immediata, amb canals de comunicació més diversos i una exigència de qualitat molt més alta. L’experiència del client ha passat a ser un eix central.

Què creieu que ha estat clau per mantenir el caràcter familiar alhora que l’empresa ha anat creixent i professionalitzant-se?

Ha estat clau mantenir els valors amb els quals vam començar: la proximitat, la confiança i el tracte humà. Tot i la incorporació de professionals externs i l’estructuració de l’empresa, sempre hem procurat que la gestió mantingui un esperit familiar. La implicació de les diferents generacions de la família també ha ajudat a preservar aquest caràcter, alhora que s’ha apostat per una evolució constant i una gestió cada cop més eficient i professional.

Com valoreu el camí recorregut i quins moments destacaríeu com a fites importants en aquests 50 anys?

Valorem molt positivament el recorregut fet. Ha estat un camí ple de dedicació, aprenentatges i superació de reptes. Ens sentim orgullosos d’haver crescut de manera sostinguda, mantenint l’essència i adaptant-nos als canvis. Entre les fites més importants, destaquem el primer gran contracte que ens va donar visibilitat, la construcció de les actuals instal·lacions, la incorporació de la segona generació familiar i, més recentment, la digitalització de processos i l’ampliació de serveis.

De cara al futur, com us imagineu l’evolució de l’empresa en els propers anys? Quins objectius us marqueu després de mig segle d’activitat?

Ens imaginem una empresa encara més moderna, adaptada als nous temps, però fidel als seus valors. Volem continuar innovant, invertint en tecnologia i sostenibilitat, i millorant l’experiència dels nostres clients. També ens marquem com a objectiu reforçar l’equip humà, formant nous talents i mantenint un bon ambient laboral. Després de 50 anys, l’objectiu és seguir creixent de manera sòlida, amb visió a llarg termini i sense perdre el caràcter familiar que ens ha fet arribar fins aquí.