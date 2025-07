«Apostem per la cultura de la confiança i la innovació per construir un futur més sostenible»

Schneider Electric és una multinacional líder mundial en el seu sector. Com va ser que es fixessin en aquesta fàbrica de Capellades?

Schneider Electric es va fixar en la fàbrica de Capellades i en la planta de Molins de Rei per la seva llarga trajectòria d’excel·lència industrial, la seva capacitat tecnològica i, sobretot, pel talent humà que les caracteritza. Aquestes instal·lacions destacaven per un fort compromís amb la qualitat, la innovació i la millora contínua, valors que encaixen plenament amb la cultura de Schneider Electric.

Integrar aquestes plantes dins del nostre ecosistema global va ser una oportunitat estratègica per sumar coneixement, experiència i capacitat d’adaptació. Avui, tant Capellades com Molins de Rei són referents dins del grup, no només per la seva eficiència i sostenibilitat, sinó també per la seva contribució a la innovació i al desenvolupament del talent local. Aquesta aposta ens permet continuar creixent i liderant el sector a nivell mundial, mantenint sempre l’essència i la proximitat amb el territori.

Com esteu estructurats? Per productes? Per zones geogràfiques?

A Schneider Electric, la nostra estructura organitzativa combina la gestió per línies de producte amb una coordinació regional. Aquesta doble orientació ens permet adaptar-nos amb agilitat a les necessitats específiques de cada mercat, alhora que mantenim una coherència global en qualitat, innovació i sostenibilitat.

Les plantes de Capellades i Molins de Rei, per exemple, estan especialitzades en la fabricació d’envolvents universals i destaquen per la seva aposta per l’excel·lència operativa i la millora contínua. Aquesta especialització ens permet oferir solucions d’alt valor afegit, tot aprofitant les sinergies amb altres equips i regions per compartir coneixement i impulsar la innovació.

Aquesta estructura híbrida ens dona la flexibilitat necessària per respondre als reptes locals i, al mateix temps, garantir l’alineació amb la visió i els objectius globals de Schneider Electric.

Com compartiu els vostres coneixements, avantatges i recursos amb la resta del grup?

A Schneider Electric creiem fermament que el coneixement i la innovació només tenen sentit si es comparteixen. Per això, disposem de plataformes digitals col·laboratives i xarxes internes que faciliten l’intercanvi d’experiències, bones pràctiques i solucions entre equips d’arreu del món. Aquestes eines permeten que qualsevol persona pugui aportar idees, resoldre dubtes o inspirar-se en projectes d’altres companys, independentment d’on es trobi.

Un exemple destacat és la planta de Molins de Rei, que acull un Centre d’Excel·lència i actua com a hub d’innovació i formació per a la resta de plantes del grup. Des d’aquí, es lideren projectes pioners, es desenvolupen noves competències i s’ofereixen programes de formació contínua, tant presencials com virtuals, per garantir que tot el talent del grup pugui créixer i evolucionar.

A més, fomentem la col·laboració amb universitats, start-ups i altres actors de l’ecosistema per enriquir el nostre coneixement i mantenir-nos a l’avantguarda. Compartir recursos i avantatges no és només una estratègia, sinó part del nostre ADN: creiem en la intel·ligència col·lectiva i en el poder de la diversitat per afrontar els reptes del futur.

Els sistemes de gestió us permeten autonomia o necessiteu autorització per les vostres actuacions?

Els nostres sistemes de gestió estan dissenyats per fomentar l’autonomia i l’empoderament de les persones i els equips. Disposem d’un marc estratègic clar i compartit, que ens marca la direcció i els objectius, però dins d’aquest marc gaudim d’un alt grau de llibertat per prendre decisions i actuar amb agilitat.

Aquesta confiança en els equips ens permet adaptar-nos ràpidament als canvis i innovar, sempre alineats amb els valors de Schneider Electric: la responsabilitat, la integritat i el compromís amb la sostenibilitat i la inclusió. Apostem per una cultura de la confiança i no del control, on cada persona pot actuar com a propietària del seu projecte, assumint responsabilitats i buscant sempre la millor solució per als nostres clients i per a l’empresa.

Així, aconseguim un equilibri entre la coherència global i la capacitat d’adaptació local, que és clau per al nostre èxit i per al desenvolupament del talent intern.

Com veieu el futur de la vostra divisió? Esteu confortables amb el vostre quefer de cara al futur?

Veiem el futur de la nostra divisió amb molt d’optimisme i il·lusió. Estem immersos en una transformació digital i sostenible que no només ens posiciona com a referents dins del sector, sinó que també ens permet contribuir activament a un món més eficient i sostenible. La digitalització, la innovació i la sostenibilitat formen part del nostre ADN i ens obren noves oportunitats per créixer, aprendre i aportar valor.

Ens sentim plenament confortables i motivats amb el nostre paper de cara al futur. Comptem amb un equip de persones compromeses, preparades per afrontar nous reptes i liderar el canvi. El nostre entorn fomenta l’aprenentatge continu, la col·laboració i el desenvolupament del talent, factors clau per seguir avançant i mantenir-nos a l’avantguarda.

La digitalització i la IA han de revolucionar la gestió del futur. Com us afectarà?

Ja estem implementant solucions avançades d’intel·ligència artificial i digitalització per optimitzar processos, millorar la qualitat i reduir l’impacte ambiental de la nostra activitat. Un exemple tangible és la microxarxa que hem instal·lat recentment a la planta de Molins de Rei, que ens permet gestionar l’energia de manera intel·ligent i eficient, avançant cap a la neutralitat en emissions.

Aquest tipus d’innovacions no només ens ajuden a ser més sostenibles, sinó que també empoderen els nostres equips, facilitant la presa de decisions basada en dades i fomentant una cultura d’aprenentatge continu. A Schneider Electric entenem la tecnologia com una aliada de les persones, que ens permet centrar-nos en tasques de més valor afegit i contribuir activament a un futur més verd i eficient.

Venir d’una empresa familiar normalment és un plus en una empresa multinacional. És el vostre cas?

Sí, moltes de les persones que formen part de les nostres plantes provenen de l’empresa familiar original, i aquesta experiència és un autèntic valor afegit per a Schneider Electric. El bagatge d’una empresa familiar es tradueix en un fort compromís, un profund coneixement del negoci i una gran capacitat d’adaptació als canvis.

Aquesta herència ens ha ajudat a mantenir una cultura pròxima, basada en la confiança, la responsabilitat i el sentit de pertinença, fins i tot dins d’una multinacional. La combinació d’aquest esperit familiar amb els recursos i les oportunitats d’una gran companyia ens permet créixer sense perdre l’essència, mantenint la proximitat amb les persones i el territori, i aportant una visió única a la nostra manera de treballar i innovar.

Quins són els projectes que la vostra divisió té plantejats per als propers cinc anys?

Els projectes de la nostra divisió per als propers cinc anys es basen en tres grans eixos estratègics: la sostenibilitat, la digitalització i el desenvolupament del talent.

En primer lloc, continuarem invertint en tecnologies netes i solucions innovadores, com les microxarxes intel·ligents, l’eficiència energètica i la descarbonització dels nostres processos, amb l’objectiu d’avançar cap a la neutralitat en emissions i contribuir a un futur més sostenible. En segon lloc, aprofundirem en la digitalització de les nostres operacions, implementant eines d’intel·ligència artificial i automatització per optimitzar processos, millorar la qualitat i augmentar l’agilitat i la resiliència de la nostra activitat.

Finalment, posarem un èmfasi especial en el desenvolupament del talent, apostant per la formació contínua, la diversitat i la inclusió, i fomentant una cultura d’aprenentatge i innovació que permeti a totes les persones créixer i aportar el millor de si mateixes.

I els del grup Schneider Electric?

A nivell global, Schneider Electric lidera la transformació digital en la gestió de l’energia i l’automatització, amb una clara aposta per la innovació i la sostenibilitat. Estem expandint solucions de microxarxes intel·ligents, integrant la intel·ligència artificial per optimitzar la gestió energètica i promovent un model industrial més sostenible, eficient i resilient.

El nostre objectiu és ajudar empreses i comunitats d’arreu del món a maximitzar l’ús dels recursos, reduir l’impacte ambiental i avançar cap a la descarbonització. Tot això, posant sempre les persones al centre i fomentant la col·laboració, la diversitat i el desenvolupament del talent per afrontar amb èxit els reptes del futur.