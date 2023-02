L’alcalde de Castellolí participa a la Comissió de Mobilitat del Congrés dels Diputats

L’alcalde de Castellolí, Joan Serra, ha comparegut aquest dilluns davant la Comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Congrés dels Diputats amb motiu del projecte de la futura Llei de Mobilitat Sostenible espanyola. Serra va ser l’única veu municipalista catalana representant i va exposar davant dels membres de la Comissió la necessitat que aquesta sigui “una llei en xarxa, que contempli les administracions locals, supramunicipals, i autonòmiques, i no una llei centralitzada de l’Estat”.

Durant la seva ponència, l’alcalde Joan Serra, com a director general de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), va defensar els interessos del municipalisme en matèria del transport públic i mobilitat, va denunciar la recentralització de la gestió i la ingerència competencial en la governança local i autonòmica que suposa la proposició de llei. En aquest sentit, Serra, assegura que la mobilitat és un dret ciutadà i que precisament per això “el foment del transport públic és una obligació de totes les administracions i no pot estar centralitzada”.

Durant el transcurs de la ponència Joan Serra va posar d’exemple en diverses ocasions el municipi de Castellolí com a referent de mobilitat connectada. Amb aquesta nova llei, que el Govern central espera que entri en vigor aquest any, es busca una mobilitat més neta i saludable en el sector. Serra ha posat en valor el projecte de Mobilitat Compartida (MOBICO), que ha estat la primera prova pilot que s’ha fet el país. El projecte, impulsat per l’AMTU, la MICOD i l’Ajuntament de Castellolí, en col·laboració de les empreses SEAT:CODE i Circuit Parcmotor, va convertir la Conca d’Òdena en l’espai per fer el primer test de funcionament de vehicles i ginys elèctrics de mobilitat compartida en diversos municipi d’una mateixa àrea geogràfica.

Seguint aquesta línia, Serra ha s’ha referit a la importància creixent de la digitalització en la mobilitat i el transport, i en l’aposta necessària pels sistemes de mobilitat com a servei (MAAS). Els sistemes MAAS ja s’estan implementant amb força arreu del món i, per això cal situar-los en el centre de la planificació de la mobilitat.

Finalment, Joan Serra ha reclamat “un pressupost clar per desenvolupar polítiques de mobilitat, i que diferenciï allò que vagi a cobrir despeses de proves pilot del que vagi destinat a infraestructures o costos d´operacions d´un servei regular”. A més, ha afegit que “sobre aquest pressupost calen plans plurianuals per poder planificar amb eficàcia a més llarg termini”.