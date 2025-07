La Festa Major d’Igualada presenta cartell i programa d’actes

Aquesta setmana l’Ajuntament d’Igualada ha presentat el programa oficial de la Festa Major, que tindrà lloc del 18 al 25 d’agost, i que acollirà més de cent trenta activitats. Com ja és habitual, el cartell d’enguany s’ha dut a terme a través d’un concurs que realitza l’Escola Municipal d’Art, i la guanyadora ha estat Judit Solanelles de La Gaspar, amb una proposta que fa referència a la Petra l’Encantadora, un dels capgrossos de Dessota.

L’Igualada Hoquei Club durà el penó de la ciutat i Txabi Franquesa serà el pregoner

Dilluns 18 d’agost començarà el primer acte oficial de la Festa Major a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Igualada, amb el lliurament del penó de la ciutat a l’Igualada Hoquei Club en el marc del seu 75è aniversari; es presentarà a la ciutat la nova tabalera Carla Hurtado i Morente, d’igual manera que hi haurà la presentació oficial de l’Estampa del Sant, creada enguany pel dissenyador i il·lustrador Xavier Mula.

El mateix dilluns se celebrarà la inauguració de l’exposició de la Biblioteca Central d’Igualada “Joan Serra i Constansó: l’home honrat, cent anys després” i al pati del Museu de la Pell tindrà lloc el Tast d’imatgeria, assaig de portadors i músics obert a tota la ciutat. A la mateixa hora, al pati de La Isabela, La Benzinera organitza un concert pel cinquè aniversari del local. Al vespre, a partir de les 19.30 h s’inaugurarà a La Sala, sala municipal d’exposicions la mostra “Àliga i Diables. 25 anys de l’Àliga d’Igualada i 30 anys de Diables d’Igualada” i a les 21 h el còmic, actor i monologuista Txabi Franquesa durà a terme el pregó de la Festa Major a la plaça de l’Ajuntament; seguit dels Músics del parc que oferiran un concert de folk, bluegrass, música cubana i versions pop d’arreu.

Dimarts anirà marcat pels actes infantils i la pólvora

El dimarts 19 d’agost, a les 10 h i a les 12 h es podrà assistir a una de les dues sessions programades de la visita guiada d’aquesta edició, “Stolpersteine i guerra civil. Igualadins als camps nazis”. La visita es repetirà fins al dissabte 23 en el mateix format de doble sessió matinal i a les mateixes hores. Per altra banda, per a famílies i menors majors de 5 anys hi ha programat a les 11 h i a les 12.30 h el taller “Un clauer molt animal”; el dimecres 20 a les 11 h, obert a adults, es podrà assistir al taller “Punt de llibre de pell”; el dijous 21 a les 11 h i a les 12.30 h, per a famílies i infants majors de 10 anys, s’ha programat la manualitat “Cavallet de pell” i el divendres 22 a les 11 h, obert a adults i amb límit específic de 30 places, es podrà participar al taller “Funda de ventall de pell”, a càrrec de Sandra Quílez.

Durant el mateix dimarts, a partir de les 18 h al carrer Sant Magí es simbolitzarà l’arribada de l’aigua de les fonts de Sant Magí de la Brufaganya i a la mateixa hora, a la sala d’exposicions de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia s’inaugurarà l’exposició “Àlvar Ymbernon. Professor de vida”. A partir de les 19 h començarà la pujada d’imatgeria des de la Casa de la Festa fins a la plaça de l’Ajuntament, amb la celebració de la recuperació de la bèstia de foc, la Guita d’Igualada, i després de l’Arribada de la Imatgeria, a la plaça de l’Ajuntament, les colles de foc de la ciutat protagonitzaran el Tast de Pólvora. A partir d’aquest mateix dimarts i fins al dijous 21, a partir de les 21 h, a Les Cotxeres dels Moixiganguers, la colla castellera organitzarà els assaigs oberts a la ciutat per fer pinya pel diumenge 24 d’agost, Diada de Sant Bartomeu. I al Teatre de l’Aurora, a partir de les 22 h, també de dimarts a dijous -amb un passi especial el dijous 21 a les 19 h-, es podrà assistir a l’espectacle d’humor “Veriueu-ho especial ‘El Ventorro'”, de Pot de Plom Teatre (País Valencià).

El concert de la JOSA, la tabalada menuda i els armaris de l’Arxiu Comarcal per dins, entre els actes de dimecres i dijous

El dimecres 20 d’agost a les 11 h i a les 12 h s’ha programat una doble sessió de Contes de Festa Major, amb Joan de Boer, a la Biblioteca Central d’Igualada i a les 19 h es podrà assistir a la Conferència institucional “Pels armaris de l’Arxiu, a la recerca del document perdut o quan aquest esdevé un tresor”, a càrrec de Marta Vives, directora de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. A partir de les 20 h, al Teatre Municipal Ateneu tindrà lloc el Concert de Festa Major de la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia i a les 22 h, al claustre de l’Escola Pia serà el torn de l’actuació de la Cobla Marinada.

El dijous 21 inclou una nova sessió de contes familiars que es faran al Centre Cívic Nord i ja durant la tarda, es celebrarà una nova edició de la Tabalada Menuda, amb una posterior Tabalada dels Protons que conduirà a tothom qui ho vulgui fins a la plaça Catalunya. Al vespre, el concert de la Banda de Música d’Igualada i la projecció familiar de Del revés 2 al Parc Central tancaran les activitats del dia.

El divendres començarà amb les visites de gegants i dracs a les residències i centres de dia de la ciutat. Al llarg del dia també hi haurà presentacions de llibres, l’obertura de la fira d’atraccions i el Bingo musical, una nova proposta del Consell dels Infants per a nens i nenes de 9 a 12 anys, que reforça l’oferta dirigida a aquest sector. A la nit, destaquen els concerts d’Igualada Rock City, el tribut a The Beatles, sessions de DJ i els Correfocs de Festa Major pel centre de la ciutat.

The Tyets seran el cap de cartell de la Festa Major, actuant al Parc Central

El dissabte 23 al matí, la Tronada assenyalarà l’inici del Trasllat de Sant Bartomeu i ja durant la tarda, la Cercavila Tradicional a les 18 h i els Versots i Ball parlat del Ball de Diables d’Igualada donaran pas als Versots i Ball parlat del Ball de Sant Miquel i els Diables a les 21 h, amb els quals s’arribarà a l’inici de la Pasacalle. A les 20 h al Teatre Municipal Ateneu, Pep Plaza interpretarà “El substitut”, una obra divertida amb imitacions i molt més. Musicalment, el vespre inclourà diversos concerts, amb una primera actuació del grup local Lluna Plena i amb l’actuació de The Tyets com a caps de cartell al Parc Central, als quals els seguirà el concert d’Akelarre. I paral·lelament, el centre s’omplirà de música amb una nova sessió de La Bumbum a la rambla Sant Isidre i a la plaça de Cal Font, el concert de versions dels 80 Principales i la sessió de We are the ones oferiran música i diversió fins a les 04 h.

Diada Castellera, la Processó de Sant Bartomeu i una nit plena d’oferta musical per diumenge 24

El diumenge 24 al matí, les activitats arrencaran amb la Diana, des de diferents punts de la ciutat i la IV Trobada Vespogenes de motos clàssiques a la plaça de Cal Font. Després de la Cercavila d’anada a ofici es celebrarà l’Ofici solemne en honor a Sant Bartomeu, al qual li seguirà la Diada castellera amb els Moixiganguers, els Xiquets de Reus i la Colla Joves Xiquets de Valls. A la tarda, les activitats continuaran amb el concert de Pasqual i els Desnatats, les sardanes de la Maravella, l’espectacle infantil de la Lali BeGood i la Processó de Sant Bartomeu. A partir de les 23 h La Revetlla popular de les places oferirà L’actitiud de la Cia. JAM al carrer nou de Cal Font, la 12a edició del RrrrecFestival a la plaça de la Creu, Ebri Knight i Dj Toni Amador a la plaça de Cal Font, el Ball amb l’Orquestra Maravella i concert de La Cosa Nostra a la plaça de l’Ajuntament i finalment, el format condensat de 6 hores sense parar del Flaixbac Va Parir Tour.

El dilluns 25, últim dia de festa, hi haurà el taller de malabars de la Cia. de circ Moi Jordana, la Cercavila Menuda i els actes simbòlics de retorn de la imatgeria i del Sant. Al vespre hi haurà els concerts d’Els Pescadors de l’Escala al parc de l’Estació Vella i la Cobla Ciutat de Terrassa al carrer nou de Cal Font. El final de festa el signarà l’espectacle piromusical “Fem ballar les estrelles” al camp de futbol de Les Comes i el tradicional El Tonet i la Conxita se’n tornen a la feina.