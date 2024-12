Igualada tindrà refugis climàtics als patis de les escoles públiques

Aquesta darrera setmana lectiva de l’any s’han iniciat les primeres obres de les actuacions previstes als diferents patis de les escoles públiques d’Igualada per tal de renaturalitzar-los i crear-hi diferents espais d’ombratge que puguin servir per crear refugis climàtics en les èpoques de més calor. Les dues primeres escoles on s’està actuant són l’escola Emili Vallès i l’Escola Ramon Castelltort. En el cas de l’Emili Vallès s’ha iniciat la construcció d’un banc lineal i s’hi ha plantat 9 arbres nous.

Es tracta de 9 lledoners que faran un passadís d’ombra fins al bosc de pins existent al final del pati. Es complementarà la intervenció amb la construcció d’una pèrgola vegetal. Al Ramon Castelltort ja s’ha iniciat la construcció d’un jardí vertical que actuarà com a cambra d’aire i filtrarà bona part de la radiació solar. Es col·locarà al llarg de la façana en un tram de 8 metres de llargada. A banda s’hi estan plantant 24 nous arbres que requereixin poca aigua i generin molta ombra alhora que es crearà una Pèrgola vegetal per crear ombra al pati.

Josep Maria Carpi, regidor d’Ensenyament, ha recordat que aquest es tracta d’un projecte finançat mitjançant Fons Europeus i una subvenció de la Diputació de Barcelona que “s’ha s’ha treballat de la mà de les escoles, adaptant, en alguns casos projectes propis dels centres per tenir uns patis amb més arbrat i espais d’ombra amb l’objectiu de renaturalitzar-los i de crear espais de descans a l’ombra per els dies de calor més intensa”. Carpi ha destacat que “aquesta actuació vol fer front als efectes del canvi climàtic que ha fet pujar la temperatura mitjana, especialment a finals de primavera i a l’estiu”.

Durant el mes de gener s’iniciaran la resta d’actuacions previstes a les altres escoles públiques de la ciutat com són l’escola de l’Ateneu, Garcia Fossas, Dolors Martí i Gabriel Castellà que estaran acabades al tercer trimestre d’aquest curs. Les intervencions previstes generen més espais d’ombra, augmenten la humitat de l’ambient alhora que incrementen les superfícies filtrants que permeten absorbir la radiació solar (com ara sostres vegetals, jardins verticals o pèrgoles) i posar alhora el focus en l’estalvi i aprofitament dels recursos hídrics regant aquestes noves instal·lacions amb el sistema gota a gota. També es col·locarà mobiliari exterior per al descans i afavorir el joc lúdic entre els alumnes.

Carpi, ha remarcat que aquesta mesura “ha estat molt ben rebuda per les escoles que han pogut participar en el disseny d’aquestes noves instal·lacions que a banda de crear espais més frescos permetran ensenyar als alumnes la funció que tenen plantes i arbres a l’hora d’ajudar a regular la temperatura ambient”. Per aquesta actuació es compta amb una subvenció europea provinent dels fons Next Generation de 300.000€ i una subvenció de 75.000€ de la Diputació de Barcelona.