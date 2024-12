Concert de Nadal del Cor Exaudio

El divendres, 20 de desembre, el Cor Exaudio interpretarà Sempre al cor, el seu concert de Nadal d’enguany. Serà a les 9 del vespre a l’església del Roser d’Igualada, amb l’acompanyament d’Anne-Sophie Vallvé al piano. Pablo Morales, nou director d’Exaudio des del passat setembre, dirigirà el seu primer concert amb la coral igualadina.

El repertori ens portarà per diferents visions del Nadal, a més dels afectes i emocions que aquest ens desperta. Hi sentirem nadales de diferents indrets del món, com la portuguesa Jesus, Maria, José (J. Croner de Vasconcelos) o la dominicana Cantemos a María (J.T. Guzmán). També s’hi inclouen obres de compositors consolidats com E. Elgar i F. Schubert. Del primer, Exaudio interpretarà The Snow (“la neu”), acompanyades per Neus Carles i Marta Carceller al violí. La peça escollida de F. Schubert per aquest concert és un arranjament del Salm 23 Gott ist mein Hirt (“el Senyor és el meu pastor”).

També cal destacar l’obra de nova composició Veni veni, Emmanuel, en la que Giorgio Musolesi proposa diferents harmonitzacions d’aquest himne d’advent. No hi faltaran les nadales populars catalanes, arranjades en estils tan diversos com les harmonies envolvents de B. Vivancos o el jazz de K.Shaw.

El concert d’aquest divendres té un significat especial per al Cor Exaudio: amb el títol Sempre al cor, l’espectacle està dedicat a la Míriam Soler Monclús, que va formar part de la coral durant anys. Amb la imatge d’unes mans que abracen i consolen, la música un cop més ens reconfortarà mentre ens porta a reviure els moments feliços viscuts amb la Míriam.

Finalment us recordem que les entrades es poden comprar a través de Tiquets Igualada (www.tiquetsigualada.cat), amb preus entre 6€ (per als menors de 25 anys) i 8€. També es podran adquirir el mateix dia l’església a 10€. Els menors de 10 anys hi podran accedir de forma gratuïta.