Igualada Som-hi explica les condicions per donar suport als pressupostos

El grup municipal d’Igualada Som-hi considera que “si el govern de Junts vol tirar endavant el Pressupost i Ordenances Fiscals pel 2022 ha de saber cedir”. El govern ha començat a traslladar el detall del Pressupost a diversos grups polítics perquè vol portar-lo a votació aquest setembre i des de la formació progressista marquen diferents condicions.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, marca que el govern incorpori a les ordenances fiscals del proper any la bonificació de l’IBI per la instal·lació de plaques fotovoltaiques a vivendes i blocs de pisos: “En un context de lluita contra l’emergència climàtica, amb aquesta mesura afavoriríem el consum d’energia verda a la nostra ciutat. Igualada va tard en molts temes per la manca d’ambició del govern de Junts i en aquest també. Són moltes les ciutats de Catalunya que bonifiquen l’IBI durant uns anys per la instal·lació de plaques fotovoltaiques i Igualada no ha mogut ni un dit”.

Pel que fa a les inversions, Igualada Som-hi considera indispensable ampliar l’illa de vianants del centre de la ciutat per afavorir la mobilitat verda i el comerç. En aquest sentit planteja la pacificació amb plataforma única del carrer d’Òdena des del passeig fins a la Rambla perquè pugui convertir-se en un eix com el de Sant Magí amb espai per a passejar i comprar: “És el que estan fent totes les ciutats del país, crear espais de vianants i de comerç per tenir un centre viu. El carrer d’Òdena, sempre garantint l’accés a les veïnes i veïns i a les persones amb dificultats de mobilitat, és el vial que completaria l’illa de vianants del centre de la nostra ciutat”, afirma Jordi Cuadras.

Pel que fa a l’atenció a les persones, la formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta posa sobre de la taula la necessitat de crear una Oficina d’Ajuda per a fer Tràmits Virtuals. De fet és una demanda que de manera recurrent ja ha fet durant els darrers mesos i la posa com a condició pel Pressupost. Cuadras explica que “detectem que és una necessitat entre moltes ciutadanes i ciutadans que han de fer tràmits virtuals però que no disposen de les eines o els coneixements informàtics per fer-ho. No pot ser que tots ens omplim la boca de la importància del pas cap a l’administració electrònica però que això vulgui dir deixar a l’estacada un munt de gent”. Igualada Som-hi insisteix en que “cal oferir una eina de suport i la manera de fer-ho és amb l’Oficina que proposem que es creï”.

En l’àmbit de barris i esportiu, Jordi Cuadras reclama que el camp de futbol del parc de Valldaura a Fàtima, sigui de gespa: “La situació al camp de terra és insostenible i dificulta el desenvolupament normal de l’activitat. És el moment d’instal·lar-hii gespa artificial i fer que tingui les mateixes condicions que la resta d’equipaments esportius de futbol de la ciutat. És una oportunitat per augmentar molt més l’activitat en aquesta instal·lació de la nostra ciutat i que els clubs de futbol el puguin fer servir el màxim d’hores possibles, tot creant una xarxa de camps de futbol de gespa amb els dos de les Comes i el que proposem per Fàtima”.

Una altra de les prioritats d’Igualada Som-hi és l’actuació als barris: “Moltes zones d’Igualada es troben degradades. Falta de manteniment, de neteja i de vigilància policial. Això no pot ser i cal que el govern es posi les piles per dignificar totes les zones de la ciutat sense excepcions”.

Cuadras considera que “si el govern de Marc Castells vol portar a votació el Pressupost aquest mes de setembre, els terminis són molt ajustats a no sé que vulgui arribar al Ple amb un Pressupost sense cap incorporació de l’oposició i ho aprofiti per fer-se la víctima pensant ja en les eleccions municipals del 2023. Nosaltres no pensem en les eleccions, sinó que pensem en ser útils a la ciutadania i li demanem que s’arremangui i escolti”.