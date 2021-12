Igualada retransmetrà en directe l’arribada del Patge Faruk

Aquest dimarts, 28 de desembre, com cada any l’emissari de ses Majestats els Reis d’Orient, el Patge Faruk, arribarà a Igualada. Aquest any la Comissió organitzadora de la Festa de Reis ha decidit que l’arribada sigui a l’exterior, concretament a la Plaça de l’Ajuntament de la ciutat a les 20h.

El Patge Faruk es dirigirà a totes les nenes i nens d’Igualada des del balcó de l’Ajuntament per tal que l’acte pugui ser seguit contínuament des de l’exterior. A més a més, per facilitar que tothom qui ho desitgi pugui seguir l’acte des de casa l’Ajuntament d’Igualada retransmetrà l’arribada del Patge Faruk i el seu missatge en directe per youtube a través del següent link: https://youtu.be/arZkVWuLxOw