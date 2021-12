El xef igualadí David Andrés, protagonista del calendari 2022 de la Comissió Europea

La Representació de la Comissió Europea a Barcelona ha editat un calendari per al 2022 amb dotze receptes fetes amb productes europeus que compten amb el segell de qualitat de Denominació d’Origen Protegida o Indicació Geogràfica Protegida, a partir de dotze productes escollits pel xef igualadí David Andrés.

“El producte és el 90% de la nostra cuina. Els segells de qualitat europeu no només ens asseguren una qualitat als cuiners, sinó que també protegeixen els productors”, assegura David Andrés, copropietari del Restaurant Somiatruites d’Igualada i xef del restaurant barceloní Via Veneto.

Andrés va escollir dotze productes de temporada, un per a cada mes de l’any, que estan protegits amb un segell de qualitat europea i n’ha elaborat una recepta. El fotògraf especialitzat en cuina, Mikel Ponce, n’ha fet les fotografies. D’entre els productes escollits hi ha l’avellana de Reus, el formatge de Maó, la Pera de Lleida, l’arròs del Delta, la vedella del Pirineu, la carxofa de Benicarló i la mongeta del ganxet, entre d’altres. Es poden consultar les receptes a la pàgina web de la Comissió Europea.

Productes amb segell de qualitat europea

Amb aquest calendari, la Comissió europea vol contribuir a difondre els productes amb segell de qualitat europea i protegir les denominacions de productes específics per promoure les seves característiques úniques a través de diverses etiquetes. L’Estratègia “Del camp a taula” es troba al cor del Pacte Verd Europeu i té l’objectiu d’aconseguir que el nostre sistema alimentari sigui més just, sostenible i saludable. A través de l’estratègia Del camp a taula, la Comissió Europea invertirà en recerca i innovació per transformar la manera de produir, distribuir. Això no només millorarà la salut dels ciutadans, la societat i el planeta, també crearà noves oportunitats per a tots els actors de la cadena alimentària i per als consumidors.