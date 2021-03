Talment com està passant en diversos llocs del país, també a Igualada s’està preparant una campanya de vacunació massiva que començarà els propers dies. De fet, ja s’estan buscant voluntaris per treballar a l’espai de l’Escorxador de 8 a 13.30 i de 14.30 a 20 hores, tots els dies de la setmana, inclosos diumenges i festius. La intenció és que allí s’hi vacuni el volum més important de la població adulta, és a dir, els menors de 65 anys, als quals se’ls administrarà, per ara, la vacuna d’Oxford AstraZeneca. Salut s’ha fixat l’objectiu de vacunar a 500.000 persones per setmana a tot el país.

De moment, el tram d’edat entre 60 i 65 anys ja està rebent SMS al seu mòbil -o trucades telefòniques, però aquesta via és més lenta- per citar-se a l’Escorxador. Després, s’anirà vacunant a la gent de menys edat, també per trams.



Per aquells més impacients, però, es permet demanar hora sense esperar a rebre la convocatòria. Això sí, els formularis per demanar cita prèvia només estan habilitats per aquelles persones entre els 60 i 65 anys. La resta de gent, haurà d’esperar el seu torn. La direcció d’Internet és https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat

Als CAP’s, la gent més gran

En canvi, els majors de 65 anys d’edat, que rebran les vacunes Pzifer o Moderna, seran vacunats als CAP’s, o als “vacautos” que hi haurà al carrer Bèlgica, davant el CAP Nord -que ja funciona de fa setmanes- o al pàrquing del 092, al costat del CAP Anoia del passeig Verdaguer. Aquest sistema de vacunar-se a dins del cotxe propi mateix s’està mostrant molt efectiu i ràpid.

De moment, se segueix vacunant als majors de 80 anys, tram que encara no ha finalitzat. En els propers dies s’iniciarà la vacunació als majors de 70 anys, que també s’avisaran per SMS al mòbil, o bé rebran una trucada telefònica, sempre i quan, és clar, el seu telèfon estigui registrat a la base de dades de Salut de la Generalitat. Per això és molt important, si no s’ha fet, donar-se d’alta al servei “Lamevasalut” a través d’Internet, o bé que, si és possible, els ajudi un familiar. Allí totes aquestes dades es poden registrar molt fàcilment, i tot serà més ràpid.