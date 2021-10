Igualada estrenarà uns bons de descompte per incentivar el comerç local

L’Ajuntament d’Igualada engegarà una campanya de promoció del comerç de la ciutat a través de la qual els ciutadans podran adquirir bons per a bescanviar en els comerços minoristes. La campanya, que porta com a títol “iBons”, vol incentivar la compra en el comerç local a través d’una acció amb la qual tant consumidor com comerç surten guanyant.

La campanya funciona a través de la compra de bons que el consumidor podrà descarregar-se a través d’una aplicació. El preu del bo serà de 10 euros, dels quals el ciutadà només pagarà 6 euros i els 4 restants els subvencionarà l’Ajuntament. Cada persona podrà adquirir fins a 5 bons per gaudir d’un descompte total de 20 euros.

En total, s’emetran bons per un valor total de 70.000 euros, dels quals, cada comerç podrà disposar d’un màxim de 2.500 euros en bons. L’impacte econòmic total de campanya serà de 175.000€.

La campanya es troba actualment en la primera fase d’adhesió de comerços i serà en les properes setmanes quan els ciutadans podran descarregar-se els bons per a bescanviar als comerços.

En aquesta primera fase, Comerç Igualada de l’Ajuntament té programada una sessió informativa en línia per a explicar als comerços els avantatges i funcionament de la campanya. La sessió serà demà dijous 14 d’octubre a les 15h i els interessats podran seguir-la a https://bit.ly/iBonscomerç . Els establiments que es vulguin adherir a la campanya ho poden fer a ibonsigualada.cat . Els negocis que es poden adherir en aquesta campanya són comerços minoristes, restauració, agències de viatges i serveis de reparació de teixits o electrodomèstics.

Els ciutadans ja podran adquirir els bons en línia directament a ibonsigualada.cat, ho podran fer fins al 12 de desembre o fins a exhaurir existències, només caldrà ser major de 16 anys i estar empadronat a Igualada.

El regidor de comerç, Jordi Marcè, ha assenyalat que “Bons Igualada és una oportunitat tant per al comerç com per al ciutadà” i ha encoratjat a tots els comerços a adherir-s’hi.

La campanya compta amb el suport de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació d’Igualada i amb la col·laboració de les associacions de comerços de la ciutat; Igualada Comerç, Nou Centre i Mercat de la Masuca.