Igualada estrena una xarxa de refugis climàtics per a combatre la calor de l’estiu

La xarxa d’espais climatitzats s’amplia amb la incorporació de nous refugis interiors, exteriors, establiments comercials que s’adhereixen a la xarxa de refugis i una prova pilot de tres espais mòbils ubicats al Passeig.

L’Ajuntament d’Igualada ha presentat, aquest dimecres, la xarxa de refugis climàtics que la ciutat posarà a disposició dels ciutadans durant els períodes de més calor aquest estiu, aquests espais formen part del pla d’acció que cada any l’Ajuntament realitza per mitigar els efectes nocius que poden tenir les altes temperatures en les persones més vulnerables.

Carme Riera, regidora de Sanitat i Salut Pública, ha explicat que en aquests últims anys els períodes amb pics alts de temperatura i d’onades de calor s’han intensificat i davant d’aquesta situació “l’Ajuntament posa a disposició de la població espais que proporcionen confort tèrmic, descans i seguretat alhora que farà, com en totes les situacions de risc un seguiment de la població vulnerable que des d’Acció Social ja es té identificada”.

Durant aquesta temporada de més calor les 100 fonts de la ciutat estaran disponibles per tal d’afavorir la hidratació de tothom.

27 refugis climàtics entre espais interiors, exteriors i establiments comercials

Els refugis climàtics estaran disponibles des d’ara fins al 15 de setembre. Quan s’activi la situació d’emergència per calor, l’Ajuntament d’Igualada posarà a disposició dels Igualadins i les Igualadines aquests espais oberts especialment en les hores de màxima insolació i de màxima calor.

Carme riera ha explicat que en total hi haurà 11 refugis interiors de propietat municipal o de la Generalitat. Aquests punts són: l’Ajuntament, la Biblioteca Central, Cal Badia, la Kaserna, el Museu Comarcal de la Pell, el Mercat Municipal de La Masuca, Cal Maco, el Centre Cívic Nord, l’Espai Cívic Centre, el Centre Cívic de Fàtima i , com a novetat, el Casal Cívic Montserrat que aquest any estarà obert durant el mes d’agost per donar servei al barri de Montserrat.

A aquests onze espais climatitzats i amb punt d’aigua cal sumar-hi els nou Refugis Climàtics Exteriors que són: el Parc Central i el Biollac, la Zona Verda de Cal Badia, el Parc Garcia Fossas, el Parc de la Duna, el Parc de Vallbona, el Parc de Les Comes i els tres refugis climàtics mòbil que es troben al Passeig Verdaguer.

Tres refugis mòbils al Passeig, una prova pilot que permet abaixar la temperatura 10 graus respecte l’exterior.

Tres dels refugis exteriors són mòbils i s’han col·locat al Passeig. Dos a la cantonada amb el carrer Sant magí i un a l’alçada del carrer de la Trinitat. Illa ha explicat que són tres estructures que formen part d’una prova pilot Inicia Igualada aquest any per provar-ne el funcionament.

Aquests refugis són estructures de 3×3 metres, amb un sostre verd cobert amb vegetació de molt baix manteniment que permet absorbir la radiació solar i evitar que la temperatura penetri a l’interior del refugi. A banda l’espai compta amb un sistema nebulitzador d’aigua que estarà obert de forma intermitent durant les hores de més calor (de 12h a 18h) i que encara farà que es refresqui més l’ambient. Són espais que disposen d’un banc per seure a l’ombra.

Illa ha remarcat que “aquests espais poden aconseguir que la temperatura es rebaixi uns 10 graus respecte a la temperatura exterior i per tant són punts on poder descansar i rebaixar la nostra temperatura uns minuts”. Aquests tres refugis se sumen al total de 27 espais que formen part de la xarxa de refugis climàtics que l’Ajuntament ha previst aquest any.

Illa també ha explicat que al Passeig s’ha apostat, també, per la instal·lació d’uns tendals que han servit per fer ombra en algunes activitats que s’hi ha fet com per exemple l’aplec de la Sardana. Illa ha remarcat que “ha estat una mesura molt positiva i que ha anat molt bé i per tant des de l’Ajuntament ampliarem el nombre d’aquests tendals per posar-ne algun més al Passeig i també per ubicar-los en algun altre punt de la ciutat on hi hagi previstes activitats”.

Set establiments adherits a la xarxa de refugis climàtics

A més aquest any set establiments s’han sumat a la xarxa de refugis climàtics com a espai climatitzat i amb punt d’aigua. Aquests són: Aqualata, Consum, Esclat, Abacus, Aldi, Supermas i Carrefour. La regidora de Barris i Civisme, Patrícia Illa ha agraït el suport d’aquests establiments per engrandir la xarxa de refugis climàtics durant l’estiu.