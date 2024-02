Igualada és la tercera ciutat del país amb el percentatge més alt de pensionistes

Publicitat

El nombre de pensionistes augmenta cada vegada més, a tot arreu. És producte de l’inici de l’entrada a la jubilació de la generació “boomer”, que anirà a més en els propers anys. Tot i això, no tot són pensions per jubilació, malgrat que aquestes són les més nombroses. El darrer estudi sobre les pensions contributives realitzat per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), que s’ha publicat fa pocs dies, afirma que, entre les ciutats catalanes de més de 20.000 habitants, Igualada és la tercera amb el percentatge més alt de pensionistes. Una dada realment inèdita.

Així, sabem que “en l’àmbit dels municipis de 20.000 habitants o més, tenen els percentatges més elevats de pensionistes Esplugues de Llobregat (23,5%), Manresa (22,3%) i Igualada (22,1%), per aquest ordre, mentre que els municipis que presenten els percentatges més baixos són Salou, Sant Cugat del Vallès i Salt (12,7%, 13,3% i 13,4%, respectivament)”, explica l’estudi.

Per municipis de 20.000 habitants o més, el nombre de pensionistes en relació amb el 2021 ha augmentat en tots menys a Barcelona, que presenta una disminució del 0,1%. Els municipis de Salou, Sant Quirze del Vallès i Lloret de Mar (4,9%, 4,4% i 4,4%, respectivament) són els que presenten un augment percentual més gran de nombre de pensionistes.

Pel que fa a les comarques amb una proporció més alta de pensionistes sobre el total de la població són el Berguedà (27,9%), el Ripollès (27,3%) i la Terra Alta (27,4%), mentre que les que tenen una proporció més baixa són la Cerdanya (14,3%), l’Alt Empordà (15,7%) i l’Aran (14,8%). El nombre de pensionistes en relació amb l’any anterior ha augmentat a totes les comarques, excepte a la Terra Alta (−0,6%) i la Ribera d’Ebre (−0,1%). Els augments més elevats han estat a l’Aran (4,4%) i a les comarques de la Selva (2,7%) i el Vallès Oriental (2,5%).

A Igualada hi ha, aproximadament, uns nou mil pensionistes, més dones que homes, amb una mitjana de pensió de 1.200 euros, tot i que, atenció, la xifra és molt més alta en homes (1.500€) que en el sexe femení (1.000€). Hi ha prop de dos mil igualadins que cobren una pensió superior als 1.800 euros, la mateixa xifra d’entre els que cobren entre 700 i 900 euros mensuals. La major part de les pensions igualadines, unes set mil, són de jubilació, seguides, a molta més distància, per les de viduïtat, incapacitat permanent i orfandat.

L’import mitjà percebut pels pensionistes va augmentar un 14,4% en relació amb el 2021, i ha arribat als 1.419 euros. El Barcelonès continua sent la comarca on l’import brut mitjà percebut pels pensionistes de la Seguretat Social és el més elevat de Catalunya, amb 1.530 euros, seguida del Tarragonès (1.463 euros) i del Baix Llobregat (1.456 euros). En canvi, els residents a la Terra Alta perceben l’import més baix (1.024 euros), seguits dels de les Garrigues (1.071 euros).

Entre els municipis de 20.000 habitants o més, Sant Cugat del Vallès és el municipi on els pensionistes perceben un import mitjà més alt, amb 1.727 euros mensuals, seguit de Sant Quirze del Vallès (1.695 euros) i Barcelona (1.586 euros), mentre que Lloret de Mar (1.145 euros), Amposta (1.163 euros) i Palafrugell (1.196 euros) són els municipis on aquest import és més baix.

