Treure’s propostes de la màniga

Els dies de festa grossa l’alcalde utilitza les seves xarxes personals en lloc dels canals oficials de l’ajuntament. Sempre ho ha fet així i l’altre dia no va ser menys per anunciar que les antigues piscines del Casal acolliran l’esperada residència d’estudiants i nous pisos de protecció oficial. Tenint en compte que l’oferta d’habitatge de lloguer és un dels principals problemes que hi ha a la ciutat, aquest anunci hauria de ser a priori una molt bona notícia.

No obstant això, fa mig any que es van celebrar les eleccions i l’alcalde ja s’ha tret de la màniga un projecte que no portaven al programa electoral ni ell ni el seu soci de govern. El programa de Junts per Igualada contemplava promocions a altres carrers de la ciutat però no en el solar de les antigues piscines del Casal. A més a més, els exconvergents portaven a programa la residència d’estudiants al passeig de les Cabres i Igualada Som-hi a l’antic Hotel ciutat d’Igualada. De fet, cap dels dos tenia cap proposta per a l’espai de les antigues piscines Casal i per això aquest anunci, al cap de pocs mesos de les eleccions, ha agafat per sorpresa a molts igualadins. Qui sí que proposava pisos de protecció oficial en aquest espai era Poble Actiu, que a més acompanyava laproposta amb la reubicació de la llar d’infants El Rusc. Una proposta que d’entrada no va agradar gaire a Marc Castells ja que els va titllar d’il·lusos perquè -segons el mateix alcalde- al solar de les antigues piscines només s’hi podien construir equipaments esportius. No deuria ser del tot veritat perquè, a falta de tenir un projecte propi, els ha manllevat una proposta que no contempla equipaments esportius.

És una llàstima, però, que no hagi agafat la proposta sencera de Poble Actiu ja que la reubicació de la llar d’infants El Rusc és un tema que s’ha de resoldre urgentment. En l’actualitat, es troba ubicada en una planta baixa que no compleix amb les condicions necessàries per proporcionar una educació adequada als infants, sense espais amplis i lluminosos i sense un pati en condicions, i a data d’avui només falta un any i mig perquè venci el termini que la Generalitat va posar a l’Ajuntament d’Igualada per trobar un nou emplaçament adequat. Si ens atenem al programa electoral de Junts per Igualada, aquesta nova ubicació ni hi és ni se l’espera, ja que el partit de Marc Castells no ho va contemplar durant les eleccions del passat mes de maig. ERC i Igualada Som-hi sí que tenien present que s’havia de fer el canvi d’ubicació tot i no especificar cap espai. Però és que a més a més, els pressupostos d’aquest 2024 no preveuen cap partida econòmica per al trasllat d’aquesta llar d’infants. Tenint en compte que el darrer any les inversions a les escoles públiques de la ciutat s’han reduït a més de la meitat, no sé si hem de preveure que Castells mogui fitxa per una escola del sistema públic. No seria el primer cop que l’alcalde descuida l’atenció dels centres públics de la ciutat. Tots recordem el famós incident dels entrepans.

Vista la falta de planificació de l’actual govern, que es dedica a presentar projectes que no ha previst, és normal que acabi buscant idees als programes electorals de les altres formacions i que per art de màgia se les acabi fent seves. Però que ho faci amb criteri, siusplau, i que no s’encapritxi de propostes com la de recuperar “La Pajarera”, que sembla més una notícia de El Mundo Today que no pas una proposta electoral. Posats a copiar projectes d’altres partits, que entomi la proposta de buscar una ubicació adequada a la llar d’infants El Rusc. A mi, la proposta d’ubicar-la a les antigues piscines del Casal m’agrada ja que soluciona el requisit de la proximitat a l’escola de l’Ateneu i manté una llar al centre, que prou falta hi fa. Però vista la proposta de fer-hi una residència d’estudiants, ara hem d’esperar que per a la llar d’infants El Rusc l’alcalde ens torni a sorprendre i que per art de màgia es tregui de la màniga una proposta que no portava al seu programa electoral.

