Igualada encén la il·luminació nadalenca amb un emotiu espectacle audiovisual

Un emotiu espectacle, dirigit per l’actor Pep Farrés, va servir per donar el tret de sortida a la campanya de Nadal a la capital de l’Anoia amb l’encesa dels llums de Nadal. L’espectacle que va precedir l’encesa es va dur a terme divendres a la Plaça de l’Ajuntament i es va centrar en els desitjos que es demanen durant aquestes festes.

Es tracta d’una obra audiovisual amb projeccions de gran format on desenes d’igualadins i igualadines demanaven desitjos i explicaven els bons propòsits amb l’esperança que es facin realitat i es pugui tornar a viure l’esperit positiu del Nadal. I tot acompanyat amb la música en directe de la Big Band de l’Escola de Música d’Igualada. Els principals protagonistes van ser Soundous Said, David Penadès, Paquita Peña, Arnau Callizo, Bruna Miquel i diversos membres de l’Escola Garcia Fossas, l’Escola de teatre La Tarima, del Casal de la Gent Gran del Passeig, dels Moixiganguers d’Igualada i de la Coral Juvenil Xalest. A més de Pep Farrés, director artístic, l’obra porta el segell de Bernat Enrich (realització de vídeo) i Aleix Pérez (operador de càmera).

Seguidament, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat dels representants de les associacions de comerciants de la ciutat, va ser l’encarregat de realitzar el compte enrere abans de l’encesa de la il·luminació nadalenca.

Aquest any, Igualada compta amb 10 quilòmetres de lluminària distribuïts en 26 punts d’il·luminació repartits per tots els districtes de la ciutat, i 18 arbres de Nadal. A més, hi ha diverses novetats, com les cortines de llums LED que s’han instal·lat en diferents edificis de la Plaça de l’Ajuntament, i ornaments als fanals del carrer del Clos i la Plaça de la Creu.

Aquest dimecres, 1 de desembre, l’Ajuntament d’Igualada presentarà l’agenda completa de les activitats nadalenques, que estarà plena de novetats, i l’eslògan de la campanya d’enguany, que reflectirà l’alegria de poder recuperar unes festes que l’any passat van ser anòmales a causa de la pandèmia.