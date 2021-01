Igualada celebra els Tres Tombs amb format reduït i molt simbòlic

Aquest passat dissabte, 16 de gener, el tradicional dispar de morterets i el repic de campanes anunciaven el tret de sortida al 199è aniversari de les festes gremials organitzades per l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada. A causa de les circumstàncies actuals, les dues banderes gremials van presidir el balcó de l’Ajuntament d’Igualada durant tot el dia.

L’endemà, diumenge 17 de gener i a la basílica de Santa Maria, va tenir lloc el solemne ofici en honor a sant Antoni Abat, l’aforament del qual va ser limitat i es va celebrar amb totes les mesures sanitàries actuals. L’ofici fou concelebrat per mossèn Francesc Xavier Bisbal i predicat per mossèn Eduard Flores i va incloure com sempre la típica benedicció dels panets. També es va comptar amb la participació del cor Exaudio que va omplir el ritual amb els seus cants i amb la interpretació dels Gojos de sant Antoni acompanyats de l’orgue.

Seguidament, dins de la basílica i de forma simbòlica, es van onejar les banderes al so de la Patera i la colla del Ball de Bastons d’Igualada va fer ofrena amb alguns dels seus balls.

I per últim, es van realitzar uns “tres tombs”, també simbòlics, acompanyats del Valset interpretat amb orgue, flabiol i tamborí, amb la tradicional benedicció al tercer tomb. La modesta comitiva encapçalada pel Fanal, anava seguida de la imatge de Sant Antoni, la bandera gran i la bandera petita.

En un format sense cap animal per primer cop en la història de l’entitat, respectuós i reduït, la Festa suma així un any més, i afronta amb entusiasme i il·lusió la seva edició número dos-cents, totes de manera ininterrompuda.

D’altra banda, l’Antic Gremi de Traginers avança que el següent acte organitzat per l’entitat i previst pel dissabte 30 de gener al Teatre Municipal l’Ateneu, amb la presentació del conte Us sumeu a la festa? i el concert Música de pel·lícules amenitzat per la Banda de Música d’Igualada, queda ajornat fins a proper avís.

Es manté amb èxit, però, la 16a edició del Concurs de Dibuix Infantil dirigit a les escoles de la ciutat, i el 41è Concurs de Fotografia organitzat amb l’AFI, obert a tothom que ho desitgi.