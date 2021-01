“Els clients aprofiten el confinament per fer millores a casa”

Entrevista a Divina Ribera Fontdevila i Albert Riba Ribera, de la drogueria RIBA

La vostra és una empresa molt coneguda a Igualada i la Conca d’Òdena. Podeu fer-ne una mica d’història?

La Drogueria Riba va ser fundada l’any 1965 per la família Riba, que va començar al C/ Pare Tous Soler, 20; ampliant l’any 1980 al núm. 12 del mateix carrer, i al 1984 al núm. 24. Al 2008 vam obrir una gran superfície al P.I. Les Gavarreres d’Òdena, amb més de 1000m2 dedicats a exposició i venda. Al 2015, i coincidint amb el 50è aniversari, vam traslladar els establiments del C/ Pare Tous Soler al C/ Òdena, 13; amb l’objectiu de millorar les demandes dels nostres clients i ampliar els serveis de cara als professionals i particulars. Fa poc, el desembre del 2020, vam obrir un nou establiment al C/ Prats de Rei, 4, amb la finalitat de donar un major servei als nostres clients.

Heu obert un nou establiment a Igualada. Hi ha alguna especialització, o és com les altres botigues RIBA?

La nova botiga RIBA segueix la mateixa línia que les altres, però el que hem volgut aconseguir amb aquesta botiga és arribar als nostres clients de la zona nord d’Igualada, facilitant d’aquesta manera la seva mobilitat; igual que vam fer al 2015 obrint la botiga del C/ Òdena (un dels més cèntrics de la ciutat), o al P.I. Les Gavarreres (on la gent pot trobar una gran zona d’aparcament i un fàcil accés).

En els vostres establiments s’hi poden trobar moltíssims articles, i per a moltes funcionalitats: jardí, pintura, ferreteria, llar, decoració càmping… ja fa anys que tot no és drogueria. Què és el que la gent més demana?

Als inicis, quan Josep Riba va fundar la Drogueria Riba fa més de 50 anys, es va enfocar en el sector de la neteja de la llar, principalment. Però dins d’aquella petita botiga de barri, també hi tenia dues petites seccions dedicades a pintura i bricolatge. Amb el pas dels anys, i amb la demanda de la gent, vam anar ampliant el nostre mercat de drogueria, ferreteria, pintura i bricolatge/decoració. Actualment oferim una atenció i servei personal i especialitzat en cada secció per tal d’assessorar correctament al client. És per això que no podem dir quin és exactament el producte que més demanda té; però el que sí que podem dir és que tenim una gran varietat de productes recomanats amb els quals hem realitzat el test de qualitat personalment i hem de dir que són els que principalment oferim als nostres clients, ja que tenen un molt bon resultat i una gran acceptació en el mercat. Aquests productes són principalment de la secció de Drogueria i Pintura; però també tenim productes recomanats en les nostres altres seccions. A més a més, hem de dir que comptem també amb una gran varietat de productes ecològics.

És cert que la pandèmia ha augmentat molt les reformes i bricolatge a les cases? En què més ho heu notat?

Sí, és cert. Els clients aprofiten el confinament per realitzar millores. Però com a empresa de productes de drogueria, entre d’altres, el que més hem venut durant la pandèmia han sigut productes de neteja i desinfecció, tant a particulars com ha professionals; i sobretot en els col·lectius més afectats com ara els hospitals, les residències, les escoles, Protecció Civil, etc. És per això que en aquests temps difícils també volem agrair als treballadors i col·laboradors de RIBA el seu gran esforç, dedicació i compromís per fer el bon servei que hem ofert dintre de les nostres possibilitats.

Creus que la gent, a casa, cada vegada es fa més ella mateixa el bricolatge?

Sí, i tant. Des de sempre hem notat que la gent realitza cada vegada més millores de la llar ells mateixos, però des de fa uns anys hem vist que la demanda ha augmentat. Aquesta demanda s’ha vist augmentada gràcies a l’atenció personalitzada que oferim per a cada client. Els oferim una explicació detallada de com han d’utilitzar cada producte que necessiten, segons els problemes que els pugin sorgir.

La tecnologia és molt present en el vostre sector. Què creus que aniria molt bé que evolucionés ràpidament?

És cert, la tecnologia es molt important en el món actual; i és per aquest motiu que varem crear la nostre botiga online www.ribashop.com, on cada setmana realitzem actualitzacions per tal de poder tenir l’estoc actualitzat i fer arribar correctament les comandes als nostres clients. Es per això que des de que realitzen la comanda fins que es entregada per l’agència de transport, fem un seguiment post-venta per tal de mantenir al nostre client informat en tot moment. A més a més, estem presents a les xarxes socials: ribabritolatge a Instagram i Riba Bricolatge Drogueria, al Facebook.

Acostumeu a fer promocions durant l’any? En quins moments i de quina classe?

Sí, durant tot l’any tenim promocions actives. A l’hivern tenim vigent la promoció de calefacció on es pot trobar una gran varietat de productes de climatització, ja sigui tant amb estufes de llenya o pèl·let, com a calefactors o estufes catalítiques. A més a més també som distribuïdors oficials del pèl·let novafoc, el qual ofereix un gran poder calorífic, té una gran durabilitat i compleix amb la normativa A1 ISO 17225-2. A la secció de pintura comptem amb una gran varietat de pintura antihumitat i pintura ecològica, la qual ens permet pintar en ple hivern sense la necessitat d’obrir les finestres per ventilar, ja que no provoca olors. A la primavera tenim promocions en el mobiliari de jardí, per poder-lo anar preparant per quan arribi l’estiu. També tenim una gran varietat de tendals, amb els quals realitzem visites personalitzades amb els clients per oferir el producte més adequat.

De cara a l’estiu tenim una gran varietat de piscines desmuntables com inflables, segons la necessitat i espai que el client requereixi. A més hi ha una gran varietat d’accessoris per a les piscines, com dutxes solars, il·luminació, fonts, termòmetres, netejafons elèctric e hidràulics. Però també comptem amb una gran varietat de químics per tal de tenir un aigua neta durant tota la temporada. Quan arriba la tardor, també tenim promocions dedicades a la poda i manteniment del jardí per tal de protegir-lo i que no es faci mal bé de cara a les gelades de l’hivern. Finalment, tot l’any hi ha promocions en la nostra gran secció de drogueria.

A més també comptem amb una gran secció de reciclatge, tant per a nivell industrial com per a nivell personal de la llar; i amb una secció de bany, així com gran varietat d’estors per a finestres i portes, tant llisos com de dia i nit. També volem dir que comptem amb instal·ladors professionals RIBA, els quals realitzen instal·lacions de tota mena, des de portes, parquet, tendals, etc. I tenim servei a domicili, tant per a particulars com a empreses.