Figueres convida tothom al seu nou local a l’avinguda Barcelona mantenint el mateix esperit de sempre i amb moltes sorpreses

Demà dissabte, Xavier Figueres i Gemma Cruz obren a l’avinguda Barcelona 182 Figueres, Vins, Passió i Tradició, un nou espai de venda de vins, caves i licors que és fruit d’un llarg any de treball en el qual han esmerçat molta atenció i cura en el més mínim detall. El local, de 380 metres quadrats, marca una culminació d’un projecte endegat per la família Figueres l’any 1992, quan va obrir el seu primer celler de venda al públic a l’avinguda Caresmar, traslladat el 2003 a l’avinguda Pau Casals, esdevenint un referent molt acreditat per a tots els igualadins en el sector del vi i el cava.

Amb la nova ubicació, Figueres puja un graó més per a, mantenint l’esperit de sempre, oferir a tothom un espai innovador a la ciutat, ple de sorpreses per a que tots en gaudim. “És l’evolució d’un negoci que a Igualada ha funcionat durant tres dècades, i que ha anat creixent i canviant amb la societat. Hem passat de vendre només vi a doll, a anar fent tot un procés d’adaptació a la degustació. Quan la Gemma em va animar a introduir-me en el món de la degustació de vins, va ser un punt d’inflexió. A partir d’aquí tots dos hem fet aquest pas endavant”, diu Xavier Figueres. “Mantenim la idea que hem tingut sempre del negoci, però ampliem molt el ventall de què podem oferir, com la professionalització de tasts i esdeveniments”, apunta Gemma Cruz. “Però continuarem venent vi a doll, i vi d’ampolla de qualitat, perquè ens agrada. Creiem en el comerç de sostenibilitat, i això també passa per aquí”. Una de les noves aportacions serà la venda de vi a granel, però d’uns cellers determinats, amb denominació d’origen.

El nou local compta amb un ampli estoc per a tots els gustos i pressupostos, en un espai obert, en el qual no hi manquen els dipòsits inoxidables de vins i licors a doll, un dels trets característics de sempre de Figueres. Una barra i unes taules conviden als clients a asseure’s per fer una copa, tot degustant aperitius.

Un dels trets més novedosos de Figueres, Vins, Passió i Tradició són les sales -curosament decorades- Garnatxa, Xarel·lo i Sumoll, tres varietats molt apreciades en el nostre país. En la primera s’hi podran fer tastos i maridatges, en la segona un espai privat en el qual compartir trobades amb la família i els amics, fins i tot amb una petita cuina a disposició, i guixetes on guardar els vins o licors per a futures ocasions. La tercera sala és un espai divertit, més informal. Tot els espais compten amb els colors de la vinya, el vi i la terra.

“Hi ha un vi per a cada moment, i un moment per a cada vi”, ens explica Figueres. “Aquestes sales ens connecten amb el món de les experiències, quelcom que és molt creixent. La gent vol descobrir el món del vi. El millor vi del món és el que es comparteix. Hem procurat fer espais confortables, acollidors i funcionals, i també hi farem activitats, com tasts de vi, o de cerveses amb xocolata, per exemple”.

Benvinguts al nou Figueres. Gaudiu-lo!