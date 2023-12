Et fan mal les dents quan menges dolç? T’expliquem les causes i com pots solucionar-ho

Publicitat

Arriben les Festes i això comporta que molts de nosaltres menjarem una amplíssima varietat de dolços en forma de torrons, mantegades, bombons i més, que formen part inherent de les tradicions de Nadal, Cap d’Any i Reis. I pot passar que en menjar aliments dolços, experimentem molèsties o dolor a la boca tot i tenir una bona higiene oral i fer les revisions habituals al dentista. Per què passa això?

El dolor dental en consumir aliments dolços és una experiència incòmoda que afecta un gran nombre de persones i, contràriament al que es pugui pensar, de totes les edats. Un fenomen que pot manifestar-se amb més o menys intensitat, ja sigui com una petita molèstia o un dolor agut a les dents en el moment de menjar coses dolces.

Aquestes són les causes:

Quan consumim sucres, els bacteris que tenim a la boca alliberen àcids que erosionen l’esmalt dental. Quan l’esmalt dental que protegeix la capa interna de la dent (la dentina) es veu afectada a causa d’aquesta erosió de l’esmalt, substàncies com els sucres poden arribar als nervis dentals desencadenant així sensacions doloroses.

A diferència de l’esmalt, la dentina és porosa i conté petits túbuls microscòpics que comuniquen amb la polpa dental. Aquests túbuls permeten la transmissió d’estímuls externs cap als nervis al centre de la dent. Quan l’esmalt es fa malbé o hi ha recessió de les genives, la dentina pot quedar exposada, cosa que pot donar lloc a la sensibilitat dental. Estímuls com el fred, la calor o els aliments dolços poden afectar directament els nervis a través d’aquests túbuls. És el que es coneix com a sensibilitat dental.

Què s’hi pot fer? Com reduir la sensibilitat dental?

Mantenir una bona higiene bucal és indispensable. Cal raspallar-se les dents durant dos minuts després de cada àpat. A més, recomanem fer servir un dentifrici específic per a dents sensibles.

El fil dental o el raspallet interproximal prevén l’acumulació de placa i la formació de càries. Recomanem de fer-lo servir un cop a dia, preferiblement a la nit.

En els casos més severs de sensibilitat dental, cal anar al dentista per avaluar la causa subjacent i rebre un diagnòstic precís i un pla de tractament personalitzat. En alguns casos, l’ús de gels desensibilitzants i tractaments de restauració dental poden ser opcions per alleujar el problema.

Finalment, us aconsellem limitar el consum d’aliments i begudes ensucrades, no només per alleujar la sensibilitat dental, sinó també perquè mantenir una dieta equilibrada baixa en sucres contribueix a la salut global de la boca.

Tenir cura de la sensibilitat dental va més enllà de simplement tractar els símptomes immediats. Identificar i abordar la causa subjacent és crucial per desenvolupar un pla de tractament efectiu.

