Per Sant Esteve tornen “Els Pastorets” d’Igualada amb moltes novetats

Després del gran èxit de la primera representació que varem fer els passat diumenge dia 17 de desembre i que vam dedicar a La Marató. Els Pastorets d’Igualada us convidem aquest proper dimarts dia 26 a les 6 de la tarda (sessió completa), i els dies 7 i 14 de gener a les 12 del migdia (sessió reduïda). Aquest any volem compartir amb tots vosaltres aquestes representacions nadalenques amb preus populars. Us hi esperem.

Com cada any el programa i afegeix una Auca, el que li diem: “Pinta de colors Els Pastorets” Enguany el text els ha fet la Marta Segarra i els dibuixos molt ben treballats, en Pere Jaume Ferrer.

També volem donar a conèixer que aquest any els Pastorets d’Igualada estrenaran tres decorats nous que s’han fet amb molta il·lusió, La Casa de Sant Josep, disseny basat amb intel·ligència artificial i que va realitzar i perfeccionar en Jordi Solà; també em fet nou, El Portal de Betlem, però mantenint l’essència del que ja teníem, puix que per a nosaltres és un històric. Tots aquests decorats són fets amb roba i tenen unes dimensions espectaculars de 13 x 6 metres i que esperem que agradin molt a tothom.

I com a novetat i amb un gran esforç per part nostra tenim la gran notícia que aquest any comptarem música en directe interpretada per diversos músics igualadins dirigits pel mestre David Riba, que ajudaran a fer reeixir l’espectacle d’una manera molt espectacular.

En el nostres Pastorets intervenen més de 120 persones. Tots el papers, estan duplicats o triplicats. I també volem fer esment a la col·laboració que fan cada any l’Agrupació Folklòrica Igualadina, Petits Diables i a tothom qui desinteressadament venen a donar-nos suport.

No us deixeu perdre aquest gran espectacle Nadalenc, per poder gaudir de totes les novetats.

